به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری،فناوران و صاحبان اختراع می‌توانند با شرکت در ۲ کارگاه وبیناری آموزشی و ترویجی اسفندماه، با برخی از الزام‌ها و ویژگی‌های حوزه مالکیت فکری آشنا شوند.

سه‎ شنبه‌های با طعم مالکیت فکری که از چهاردهم دی‌ماه سال جاری به همت کانون پتنت ایران آغاز شد، با دو جلسه وبیناری در اسفندماه، به کار خود پایان می‌دهد.

برگزاری ۶ کارگاه طی ۲ماه

طی ماه‌های دی و بهمن، ۶ کارگاه وبیناری با عناوین «آشنایی با مالکیت فکری»، «پتنت، ابزاری برای حفاظت از فناوری‌های نوآورانه»، «هنر نگارش توصیف اختراع»، «آشنایی با آناتومی پتنت»، «جستجوی پتنت» و «آشنایی با پایگاه اطلاعاتی PATENTSCOPE» برگزار شد.

در ادامه این رویداد آموزشی و ترویجی در حوزه مالکیت فکری، دو کارگاه وبیناری با محوریت «آشنایی با تحلیل پتنت» در تاریخ سوم اسفندماه و آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع «PCT» و مزایای آن» در تاریخ هفدهم اسفندماه برگزار می‌شود.

آشنایی با تحلیل پتنت

کارگاه وبیناری «آشنایی با تحلیل پتنت» به شرکت‌کنندگان کمک خواهد کرد تا تشخیص ایده‌های قابل ثبت به‌عنوان اختراع را بیاموزند تا نحوه مطالعه آن آسان شود.

آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع

کارگاه وبیناری پایان سال کانون پتنت ایران به «آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع PCT و مزایای آن» می‌پردازد. این وبینار که هفدهم اسفند برگزار می‌شود بر آن است تا با معرفی معاهده همکاری ثبت اختراع، جنبه‌ها و ابعاد مختلف استفاده از این سیستم را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد.