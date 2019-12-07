چطور از اختراع در سطح بین المللی حمایت کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، ثبت اختراع آمریکا، اتحادیه اروپا EPO و معاهده همکاری ثبت اختراع PCT گزینه های مختلفی است که فناوران در هنگام ورود به بازار جهانی برای حمایت از پتنت خود انجام میدهند. اما کدام یک از این گزینه ها برای یک فناور مناسب تر است؟ موسسه دانش بنیان نوفن حامی البرز، مستقر در پارک علم و فناوری البرز میتواند مشاور و مجری فناوران در مسائل مربوط به مالکیت فکری باشد.

اهمیت دارایی فکری در دنیای امروز

دنیای که رقابت در تولید و تجاری سازی فناوری حرف اول را میزند، حفاظت از دارایی های فکری بسیار مهم است. طبق قوانین بین المللی مالکیت فکری، هر شخصی که زودتر فناوری را در یکی از ادارات ثبت اختراع به ثبت برساند، میتواند مالکیت و انحصار آن فناوری را در جهان برای خود حفظ کند.

دوره آموزشی مجازی حمایت بین المللی از اختراعات و معاهده PCT

از آنجا که موضوع حمایت از دارایی های فکری برای فناوران کشورمان که میخواهند به بازارهای بین المللی برای فروش فناوری یا محصول فناورانه وارد شوند بسیار حائز اهمیت است، موسسه نوفن حامی البرز اقدام به تولید محتوی آموزشی مجازی در همین خصوص کرده است.

نمایش محتوی تهیه شده به صورت آنلاین در پایگاه اطلاع رسانی این موسسه به آدرس lms.nofan.ir موجود است و توسط سیستم LMS ارائه می گردد. علاقه مندان میتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی محتوی آموزشی را بررسی و در نهایت در یک جلسه یک ساعته مجازی نیز شرکت کنند و سوالات خود را در مورد مطالب ارائه شده بپرسند.

عناوین جلسات این دوره عبارتند از:

• جلسه اول - تاریخچه نیاز به حمایت بین المللی از اختراعات

• جلسه دوم - آشنایی با سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO

• جلسه سوم - انواع حمایت بین المللی از اختراعات

• جلسه چهارم -آشنایی با معاهده همکاری ثبت اختراع PCT

• جلسه پنجم - جستجوی اختراعات در پایگاه PatentScope

• جلسه ششم - جستجوی اختراعات در پایگاه PatentScope (بخش دوم)

• جلسه هفتم - مدارک مورد نیاز جهت ثبت اختراع درPCT

• جلسه هشتم - فرآیند ثبت اختراع در PCT

• جلسه نهم- فرآیند ثبت اختراع در PCT (بخش دوم)

• جلسه دهم- طبقه بندی بین المللی اختراع

انتظار میرود مخاطبان در پایان این دوره درک مشخصی از نحوه حمایت از پتنت در دیگر کشورها پیدا کنند و بتوانند تصمیم بگیرند که برای ورود به بازار جهانی و یا فروش فناوری خود، اختراع را باید در کدام دفتر اداره ثبت اختراع اظهارنامه کنند.

ثبت اختراع آمریکا

ثبت اختراع آمریکا برای مخترعانی پیشنهاد می شود که تصور میکنند اختراع آنها در کشور آمریکا خریدار دارد و یا محصول آنها فروخته خواهد شد. ثبت اختراع در آمریکا فقط حمایت از اختراع در این کشور را به ارمغان خواهد آورد. در نتیجه چنانچه شرکتی که میخواهید فناوری خود را به آن بفروشید در آمریکا قرارداد، حتما باید برای ثبت اختراع در این کشور اقدام کنید. از سوی دیگر چنانچه محصول نوآورانه شما در کشور دیگری تولید میشود اما قرار است در کشور آمریکا فروخته شود، حتما باید برای ثبت پتنت در این کشور اقدام کنید.

اداره ثبت اختراعات و علائم تجاری ایالات متحده آمریکا United States Patent and Trademark Office که با نام مخفف USPTO معروف است دفتر ثبت اختراعات کشور آمریکا می باشد که در الکساندریا، ویرجینیا واقع می باشد. این اداره کل تحت نظر وزارت بازرگانی آمریکا بوده و بجز وظیفه صدور گواهی های مالکیت فکری، مرجع مشاوره به رئیس جمهور و وزارت خانه ها و ادارات مربوطه می باشد.

استراتژی ثبت اختراع

استراتژی ثبت اختراع مشخص می کند که مخترع قبل از ارائه تقاضای تشکیل پرونده ثبت اختراع، باید پاسخ چه سوالاتی را برای خود مشخص کرده باشد. سوالات زیر حداقل مطالبی است که باید نسبت به آن تصمیم بگیرید.

· آیا طرح من به عنوان اختراع قابل ثبت است؟

· چرا باید اختراع خود را ثبت کنم؟

· چه چیزی را باید ثبت کنم؟

· چه وقت اختراع خود را ثبت کنم؟

· کجا اختراع خود را ثبت کنم؟

· آیا طرح من به عنوان اختراع قابل ثبت است؟

اولین سوال این است که آیا ایده جدیدی که به ذهن مخترع خطور کرده است به عنوان اختراع قابل ثبت و حمایت می باشد یا خیر. جهت یافتن پاسخ این سوال مطلب درج شده در دانشنامه سایت نوفن در خصوص شرایط ثبت یک ایده به عنوان اختراع را مطالعه فرمایید.

چرا باید اختراع خود را ثبت کنم؟

اما در خصوص این که چرا باید اختراع خود را ثبت کنیم، اگر بخواهیم اختراع را تولید کرده و یا نوآوری خود را به فروش برسانیم، باید جهت ثبت آن اقدام کنیم. در صورتی که بخواهیم اختراع را با سرمایه گذاری شخصی تولید کنیم، اولا امکان دارد حق اختراع شخص دیگری را نقض کنیم دوما امکان دارد شخص دیگری محصول ما را بدون اجازه تولید کند.

از سوی دیگر چنانچه بخواهیم نسبت به جذب سرمایه گذار یا فروش نوآوری اقدام کنیم، کمتر کسی حاضر می شود بر روی طرحی که مالکیت آن مشخص نیست سرمایه گذاری کند.

چه چیزی را باید ثبت کنم؟

به طور معمول اختراع از ترکیب چند فناوری موجود و یا ارتقاء فناوری تشکیل می شود. آن چیزی که شما باید تقاضای ثبت آن را بدهید، نوآوری اضافه شده به یک محصول یا فرآنید موجود است. همان چیزی که باعث شده است یک مشکل برطرف شود و یا قابلیت جدیدی به محصول پیشین اضافه گردد.

برای مطالعه مطالب مربوطه می توانید عبارت "دانشنامه مالکیت فکری" را در موتور های جستجو سرچ کرده و به سایت موسسه نوفن به آدرس nofan.ir مراجعه کنید.

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