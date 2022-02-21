۴۹ ماهواره اینترنتی اسپیس ایکس به مدار زمین پرتاب می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، در همین راستا قرار است یک موشک فالکون۹ دو قسمتی ماهواره های استارلینک را از مقر کیپ کاناورال ناسا در ساعت ۱۴:۴۴ دقیقه به وقت گرینوویچ به فضا پرتاب کند.

در این عملیات قرار است قسمت اول موشک روی زمین فرود بیاید. طبق برنامه ریزی ها، ۹ دقیقه پس از پرتاب، قسمت اول موشک فالکون ۹ به زمین برمی گردد و به طور عمودی روی پهپاد کشتی اسپیس ایکس فرود می آید. این کشتی خودران در اقیانوس آتلانتیک و در فاصله چند صد مایلی ساحل ایالت فلوریدا آمریکا قرار دارد.

اسپیس ایکس تصمیم داشت این ماموریت را روز گذشته انجام دهد اما به دلیل آب و هوای بد که مانع از بازیافت قسمت اول موشک می شد، آن را به تاخیر انداخت. این شرکت در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: به دلیل آب وهوای نامساعد برای بازیافت موشک، اکنون قرار است عملیات در دوشنبه ۲۱ فوریه انجام شود.

در صورتیکه این عملیات انجام شود، قسمت اول موشک مذکور ۱۱ بار به فضا پرتاب شده است. چنین آماری، رکوردی برای بازیافت قسمت بوستر موشک در اسپیس ایکس به حساب می آید.

اسپیس ایکس در سال جاری میلادی ۳ محموله بزرگ استارلینک به مدار زمین فرستاده که ۲ مورد آن در ژانویه و یک مورد در سوم فوریه بوده است.

شرکت فضایی مذکور هم اکنون حدود ۲۱۰۰ ماهواره استارلینک به مدار زمین فرستاده است. البته اسپیس ایکس تصمیم دارد ۱۲ هزار ماهواره اینترنتی به فضا ارسال کند.