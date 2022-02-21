دریافت 20 MB کد مطلب 5429574 https://mehrnews.com/xX9pF ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۵۶ کد مطلب 5429574 فیلم ورزش فیلم ورزش ۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۵۶ بارسلونا ۴ - والنسیا ۱ / روزهای طلایی شاگردان ژاوی تیم فوتبال بارسلونا در چارچوب هفته بیست و پنجم لالیگا مقابل والنسیا قرار گرفت و با نتیجه ۴بر ۱ پیروز شد. کپی شد مطالب مرتبط فیلم جذب اوبامیانگ را بارسلونا منتشر کرد حذف بزرگ بارسا توسط بایرن مونیخ/ یک دیدار به تعویق افتاد تحقیر یوونتوس با صعود چلسی/ کار بارسلونا به اماواگر کشید «ژاوی هرناندز» سرمربی تیم فوتبال بارسلونا شد جدایی رسمی «ژاوی» از السد قطر به مقصد بارسلونا قرعه کشی یک چهارم نهایی لیگ اروپا/ بارسلونا رقیب فرانکفورت شد برچسبها تیم فوتبال بارسلونا لالیگا والنسیا ژاوی
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