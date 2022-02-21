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کد مطلب 5429574
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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۹:۵۶

بارسلونا ۴ - والنسیا ۱ / روزهای طلایی شاگردان ژاوی

بارسلونا ۴ - والنسیا ۱ / روزهای طلایی شاگردان ژاوی

تیم فوتبال بارسلونا در چارچوب هفته بیست و پنجم لالیگا مقابل والنسیا قرار گرفت و با نتیجه ۴بر ۱ پیروز شد.

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