سیمایی صراف: منافقین اهل گفتگو نبودند، اهل خشونت بودند

وزیرعلوم گفت: منافقین سخنرانی‌های آقای بهشتی، رهبر شهید و مرحوم آقای هاشمی را به هم می‌ریختند.