دریافت 4 MB کد مطلب 6975732 https://mehrnews.com/x3djmT ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸ کد مطلب 6975732 فیلم دانش و فناوری فیلم دانش و فناوری ۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸ سیمایی صراف: منافقین اهل گفتگو نبودند، اهل خشونت بودند وزیرعلوم گفت: منافقین سخنرانیهای آقای بهشتی، رهبر شهید و مرحوم آقای هاشمی را به هم میریختند. کپی شد مطالب مرتبط تقویت کلاس هوشمند به دستور رئیس جمهور؛ احتمال وقفه آموزش به دلیل جنگ اختتامیه «مسابقه راهی شو» خوابگاههای متأهلی علوم پزشکی تهران تا دو ماه آینده آماده میشود برچسبها سیمایی صراف رهبر شهید وزیر علوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی شهید آیت الله دکتر بهشتی
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