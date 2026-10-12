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کد مطلب 6975732
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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۸

سیمایی صراف: منافقین اهل گفتگو نبودند، اهل خشونت بودند

سیمایی صراف: منافقین اهل گفتگو نبودند، اهل خشونت بودند

وزیرعلوم گفت: منافقین سخنرانی‌های آقای بهشتی، رهبر شهید و مرحوم آقای هاشمی را به هم می‌ریختند.

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