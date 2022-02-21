هوش مصنوعی توالی یابی دی ان ای را به ۵ ساعت کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از زد دی نت، این تحقیق توسط دکتر یوان اشلی، استاد پزشکی ژنتیک و علم داده‌های زیست پزشکی در دانشکده پزشکی استنفورد، با همکاری شرکت‌های ان ویدیا، نانوپور، گوگل، کالج پزشکی بیلور و دانشگاه کالیفرنیا انجام شد و مدت زمان توالی‌یابی دی ان ای را به پنج ساعت و دو دقیقه کاهش داد.

نتایج این مطالعه که در مجله پزشکی نیوانگلند منتشر شد، شامل سرعت بخشیدن به هر مرحله از روند کار توالی یابی ژنوم با تکیه بر فناوری جدید هوش مصنوعی بود. این روش مبتنی بر استفاده از روش توالی یابی نانوپور در سلول‌های بدن برای تولید بیش از ۱۰۰ گیگابایت داده در ساعت بوده و پردازنده‌های گرافیکی ان ویدیا در سرویس کلود گوگل برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای توالی یابی به کار گرفته شدند.

دکتر یوان اشلی در این زمینه گفت: «ما مجبور شدیم خطوط داده و سیستم‌های ذخیره سازی خود را به طور کامل بازنگری و اصلاح کنیم. محققان همچنین برای تسریع تشخیص ژنوم از چارچوب برنامه کاربردی ژنومیک محاسباتی Clara Parabricks شرکت ان ویدیا استفاده کردند.

توالی یابی نانوپور یک فناوری منحصر به فرد و مقیاس پذیر است که تجزیه و تحلیل مستقیم و بلادرنگ قطعات طولانی DNA یا RNA را امکان پذیر می‌کند.

این کار با نظارت بر تغییرات جریان الکتریکی در زمان گذر اسیدهای نوکلئیک از درون پروتئین‌ها انجام می‌شود. سیگنال حاصل برای بررسی و جمع بندی در مورد توالی DNA یا RNA خاص رمزگشایی می‌شود.