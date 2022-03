تولید بچه موش ها بدون لقاح در آزمایشگاه !

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، براساس تحقیقی جدید موشی که با دستکاری ژنتیکی و از تخمک نابارور متولد شده بود، زنده ماند و اکنون فرزندانی دارد.

طی این پژوهش روشی از تولید مثل استفاده شده که قبلاً تصور می شد استفاده از آن در پستانداران امکانپذیر نیست.

بکرزایی روشی برای تولد نوزاد از سلول های تخمک نابارور است. این روش از تولید مثل قبلاً به طور طبیعی در پرندگان، مارمولک ها، مارها، کوسه ها، پرتوها و سایر ماهی ها رصد شده است. اما اکنون محققانی در چین ادعا می کنند بکرزایی در موش ها را بدون دی ان ای ژنتیک موش نر انجام داده اند.

تاکنون، این شکل از تولیدمثل مصنوعی در پستانداران عمدتاً به دلیل فرآیندی به نام نقش‌گذاری ژنومی (Genomic imprinting) ناموفق بوده است. در فرایند بمذکور برخی از ژن ها به صورت شیمیایی برچسب‌گذاری می‌شوند تا منشأ خود را نشان دهند، این فرآیند طبیعی، ژن‌های برچسب‌گذاری شده را خاموش می‌کند تا اطمینان حاصل شود که جنین‌ها بدون هیچ مشکلی رشد می‌کنند.

در پژوهش جدید محققان دانشگاه شانگهای جیائو تانگ از جمله یانچانگ وی نشان دادند این نوع بکرزایی از طریق یک روش دستکاری ژنتیکی هدفمند و با کمک ابزار CRISPR امکانپذیر است.

همچنین آنها نشان دادند موش متولد شده با این روش به سن بزرگسالی رسید و دارای فرزند شد.

به گفته محققان روش جدید، علائم متیلاسیون دی ان ای را ویرایش می کند، که در حقیقت تغییرات شیمیایی در ژنوم هستند که می توانند فعالیت ژن های بدن را بدون تغییر توالی DNA زیرین دگرگون کنند.

براساس پژوهش مناطقی که به طور ژنتیکی اصلاح شدند طی مراحل اولیه رشد جنین موش، اصلاحات متیلاسیون انجام شده را حفظ کردند.

انتقال جنین های اصلاح شده به مادران جایگزین سبب شد رشد آنها ادامه یابد و در نهایت جنین ها به نوزادانی تکامل یافته تبدیل شدند.

این تحقیق در ژورنال Proceedings of the National Academy of Sciences منتشر شده است.