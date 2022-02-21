۳ نفر در حادثه سقوط هواپیمای جنگنده در تبریز جان باختند

به گزارش خبرنگار مهر، عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی صبح امروز (دوشنبه) در پی سقوط یک فروند هواپیمای آموزشی در منطقه یکه‌دکان تبریز، در محل حادثه حضور یافت و ضمن بررسی عملیات امداد و نجات، دستورهای لازم به مسئولان ذی‌ربط را صادر کرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی هم که در محل حادثه حضور داشت، با بیان اینکه این هواپیما از نوع آموزشی F۵ حوالی ساعت ۹ صبح در منطقه یکه‌دکان سقوط کرده است، گفت: علت حادثه در دست بررسی است.

محمد باقر هنربر اظهار داشت: با توجه به اینکه این حادثه در یک منطقه مسکونی روی داده است، شجاعت و رشادت مثال زدنی خلبان، مانع از برخورد هواپیما به ساختمان‌های مسکونی شد و هواپیما به یک مدرسه که خالی از سکنه بود برخورد کرد.

وی افزود: متأسفانه در این حادثه یک نفر از همشهریان جان خود را از دست داد و دو خلبان هواپیما نیز به شهادت رسیدند.

هنربر خاطرنشان کرد: عملیات امداد و نجات با حضور همه دستگاه‌های امدادی و نیروهای نظامی در حال انجام است و اطفای حریق به طور کامل انجام شده است.