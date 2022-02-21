استانها آذربایجان شرقی ۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹ دریافت تصاویر مینا نوعی سقوط یک فروند جنگنده در تبریز صبح امروز دوشنبه یک فروند هواپیمای جنگی در تبریز سقوط کرد، حادثه ای که تاکنون به دنبال آن سه نفر جان باخته اند. برچسبها عکس استانها جنگنده تبریز مطالب مرتبط همافزایی و همدلی در نیروهای مسلح در بالاترین سطح قرار دارد جزئیات سقوط جنگنده در تبریز/ خلبان چگونه از تلفات انسانی بالا جلوگیری کرد؟ یک فروند هواپیمای جنگی در تبریز سقوط کرد محل سقوط هواپیمای جنگنده در تبریز ۳ نفر در حادثه سقوط هواپیمای جنگنده در تبریز جان باختند آتش نشانان درحال اطفای حریق محل سقوط هواپیمای جنگی در تبریز هستند شجاعت خلبانان باعث شد جنگنده به مناطق مسکونی برخورد نکند فیلمی از هواپیمای جنگی سقوط کرده در تبریز و برخورد آن با یک خودرو اسامی خلبانان شهید حادثه سقوط جنگنده در تبریز اعلام شد
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