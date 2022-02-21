۲ اسفند ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۹

مینا نوعی

سقوط یک فروند جنگنده در تبریز

صبح امروز دوشنبه یک فروند هواپیمای جنگی در تبریز سقوط کرد، حادثه ای که تاکنون به دنبال آن سه نفر جان باخته اند.

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    نظرات

    • بهنام IR ۱۳:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      1 0
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      در فیلم حوادث اینچنینی دیده شده که خلبان در کسری از ثانیه در لحظات آخر برخورد بعد از آخرین کنترل های هواپیمای مشکلدار،ایجک کرده و جان ارزشمند خود را نجان داده است. حال چه شده که این خلبانان عزیز و ارزشمند نتونستن از آخرین فرمان پروتکل نجات سودی ببرند، بسیار باعث تاسفه. روحشون شاد.
    • محمد IR ۱۹:۳۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      4 0
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      ای کاش جلوی این همه دزد از خرد تا کلان تو این مملکلت گرفته و هزینه گزافی که برای کشورهای دیگه میکنیم بجاش سازمان هوایی مونو ارتقاع بدیم که این اتفاقات تلخ رخ نده هم ناراحت کننده است هم برای کشور عزیزمون ایران افت داره همچین جنگده های قدیمی وزوار در رفته ای
    • الی IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      2 0
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      چی داره بر سر مان میاد..پناه بر خدا
    • الی IR ۰۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      2 1
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      چی داره بر سر مان میاد..پناه بر خدا