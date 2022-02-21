به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته اول اسفندماه با مصوبه هیات دولت «شورای سینما» به‌صورت رسمی متولد شد؛ شورایی که محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حساب توییتری خود به استقبال آن رفت تا شاید به منزله تحقق وعده‌ای باشد که از مدت‌ها پیش پیگیری آن وعده داده شده بود.

در واقع از ابتدای استقرار تیم جدید در وزارت ارشاد و تکیه محمد خزاعی بر کرسی ریاست سازمان سینمایی، قرار بود دوباره «شورای عالی سینما» که در زمان محمود احمدی نژاد راه اندازی شده اما در دولت حسن روحانی منحل شد بود، بار دیگر آغاز به کار کند. طی ماه‌های گذشته اخبار مختلفی درباره چگونگی راه اندازی شورای عالی سینما با ریاست سید ابراهیم رییسی رییس جمهور به گوش می‌رسید و سینمای ایران در انتظار شکل‌گیری شورای جدیدی در این حوزه بود.

در این راستا محمد خزاعی رییس سازمان سینمایی مهر ماه سال جاری تاکید کرده بود که اولین جلسه این شورا قرار است آذرماه برگزار شود، اما نزدیک به ۲ ماه بعد محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه حضور خود در چهلمین جشنواره فیلم فجر، اعلام کرد راه اندازی این شورا به دلیل وجود برخی از موانع قانونی با تاخیر همراه خواهد بود.

شورای عالی سینما از همان ابتدای شکل‌گیری برای اینکه بتواند در تصمیم‌گیری و سیاست گذاری در حوزه سینما دست بازی داشته باشد، باید مورد تایید نهاد قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی قرار می‌گرفت که در همان دوران نیز این شورا چندان مورد استقبال مجلس شورای اسلامی قرار نگرفت.

اما نکته مهمی که در شورای عالی سینما وجود داشت، حضور شخص رییس جمهور در این جلسات و در جریان قرار گرفتن مستقیم وی از تصمیمات سینمایی بود، حضوری که شاید می‌توانست مسیر فعالیت‌های اجرایی در حوزه سینما را تسهیل کند. البته این را هم باید یادآور شویم که این شورا از همان ابتدا به دلیل محدودیت‌هایی که به خصوص در حوزه قانون گذاری داشت، نمی‌توانست فعالیت گسترده‌ای داشته باشد.

نکته قابل توجهی که در حال حاضر وجود دارد، حذف کلمه «عالی» از «شورای عالی سینما» است، به این معنا که نه تنها به نظر می‌رسد «شورای عالی سینما» جای خود را به «شورای سینما» داده است، بلکه برخلاف گذشته رییس جمهور دیگر به عنوان رییس این شورا حضور ندارد و این سمت به معاون اول رییس جمهور داده شده است. اگر قرار باشد آیین نامه جدیدی برای «شورای سینما» تبیین شود جای این سوال وجود دارد که آیا باز هم شاهد محدودیت‌های بیشتری در حوزه فعالیت‌های این شورا خواهیم بود یا خیر؟

طبق مصوبه هیأت دولت از جمله اهدافی که برای «شورای سینما» در نظر گرفته شده است می‌توان به گسترش فناوری نرم، هم افزایی و تقویت ارتباط میان بخش‌های سیاستگذاری، اجرایی، نظارتی، آموزشی، مطالعاتی، علمی و تولیدی در حوزه هنر- صنعت صوت و تصویر و سینما و افزایش هماهنگی و همکاری‌های فرهنگی، اقتصادی، حقوقی و فنی دستگاه‌های اجرایی و نهادهای ذیربط با بخش غیردولتی در عرصه فعالیت‌های سینمایی و سمعی بصری و ارتقای سطح کمی و کیفی محصولات، تولید و عرضه آثار سینمایی شاخص و ارزشمند و بررسی و رفع چالش‌ها و معضلات است.

همچنین اعضای «شورای سینما» اینگونه معرفی شده‌اند: معاون اول رییس‌جمهور (رییس)، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (نایب رییس)، دو نفر از وزرا به انتخاب معاون اول رییس‌جمهور، رییس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری (دبیر)، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، هفت نفر از سینماگران و نمایندگان اصناف و تشکل‌های حوزه سینما به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی که حداقل دو نفر از آنها از بانوان خواهند بود، رییس مرکز مدیریت حوزه علمیه قم و رییس یکی از دانشگاه‌های دولتی هنر به انتخاب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

باید دید در روزهای آینده آیا مسئولان وزارت ارشاد و مشخصاً رئیس سازمان سینمایی درباره سرانجام وعده احیای «شورای عالی سینما» اطلاع‌رسانی بیشتری خواهد داشت یا باید راه‌اندازی همین «شورای سینما» را به حساب تحقق وعده‌های داده شده، گذاشت؟