رییس سازمان سینمایی طی یک ماه مدیریت خود چه کرد؟/ پنج تصمیم کلیدی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه ۱۰ آبان‌ماه ۳۱ روز می‌شود که محمد خزاعی به عنوان رییس سازمان سینمایی انتخاب شده است. محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز ۷ مهرماه ۱۴۰۰ طی حکمی محمد خزاعی را به سمت ریاست سازمان سینمایی انتخاب کرد.

اسماعیلی در این حکم به برخی از انتظارات و وظایفی که از رییس سازمان سینمایی دارد، اشاره کرده است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

۱- برنامه‌ریزی جهت حفظ و انتقال معارف، ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق آثار سینمایی و مستند در سطح جهان.

۲- برنامه‌ریزی برای صدور مجوز، هدایت، حمایت و نظارت در خصوص تأسیس و فعالیت کانون‌ها، انجمن‌ها و مؤسسات و آموزشگاه‌های سینمایی.

۳- تعیین ضوابط صدور پروانه تولید و نظارت بر اعمال آن در ساخت آثار سینمایی و سمعی و بصری.

۴- تعیین ضوابط و نظارت بر برگزاری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی سینمایی و مستند در کشور.

۵- تعیین ضوابط شرایط شرکت در جشنواره‌های سینمایی خارج از کشور.

۶- تعیین ضوابط خرید و پخش آثار سینمایی و مستند خارجی.

۷- تربیت نسل جوان هنرمند باورمند به کشور و انقلاب با استفاده از ظرفیت آموزشی و حمایتی مؤسسات وابسته به سازمان مانند مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، انجمن سینمای جوان ایران و...

۸- برنامه‌ریزی جهت حمایت از ساخت آثار سینمایی فاخر مبتنی بر فرهنگ و تاریخ غنی کشور و رخدادهای انقلاب و دفاع مقدس.

۹- حمایت هدفمند از تولیدات سینمایی با استفاده از ظرفیت بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و انجمن سینمای جوان ایران.

۱۰- تعامل و حمایت از مجموعه‌های صنفی حوزه سینما و مجموعه‌های برگزار کننده جشنواره‌های سینمایی در کشور.

۱۱- افزایش سرانه سالن‌های سینمایی در کشور از طریق تعامل و تفاهم با مجموعه‌های مرتبط بخش خصوصی جهت ساخت و نوسازی سالن‌های سینمایی.

۱۲- سازماندهی وضعیت نمایش خانگی.

محمد خزاعی را می‌توان از جمله مدیران ارشد سینمای ایران دانست که طی مدت کوتاهی که بر مسند ریاست سازمان سینمایی نشسته است تصمیم‌های طوفانی گرفته است، تصمیم‌هایی که معمولاً مدیران با توجه به اینکه روزهای اول مدیریت خود را پشت سرمی گذارند برای اتخاذ آن کمی تأمل کرده تا بتوانند پیش از هر چیز جایگاه خود را در میان سینماگران تثبیت کنند. با این همه اما خزاعی نشان داده است که انگیزه بالایی برای ایجاد «تغییر» دارد.

در زیر مروری بر پنج تصمیم کلیدی او طی اولین ماه ریاستش بر سازمان سینمایی اتخاذ کرده است، خواهیم داشت.

اول؛ احیای شورایعالی سینما

رییس جوان سازمان سینمایی در اولین گام خود در حوزه ریاست اعلام کرد به زودی شورای عالی سینما را که سال‌ها قبل و در دولت ریاست جمهوری حسن روحانی منحل شده بود را احیا می‌کند و قول آن را داد که اولین جلسه این شورا با حضور رییس جمهور در آذرماه برگزار می‌شود. شنیده‌ها حاکی بر این است که اعضای شورای عالی انتخاب و اسامی آنها برای تایید نهایی به مراجع ذی ربط ارائه شده است.

دوم؛ بازنگری در شورای پروانه ساخت و نمایش

بازنگری در آیین نامه‌های شورای پروانه ساخت و نمایش دومین تصمیمی بود که محمد خزاعی به عنوان رییس سازمان سینمایی در یک برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد. در واقع وی معتقد است با توجه به اینکه زمان زیادی از نگارش آیین نامه این شوراها گذشته است، نیاز به بازنگری دارد، البته تا امروز آیین نامه‌های جدید برای این شوراها ارائه نشده و قرار است به زودی اعضای شوراهای پروانه ساخت و نمایش معرفی شوند.

سوم؛ خانه‌تکانی در هیأت امنای «فارابی»

یکی دیگر از تصمیم‌های محمد خزاعی که توجه و واکنش بسیاری از سینماگران و منتقدان را به خود جلب کرد، معرفی هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی است. بنیادی که هیات امنای آن تا امروز متشکل از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران بود. اما با مشاهده اسامی چون مسعود میرکاظمی معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه، جواد اوجی وزیر نفت، سعید محمد مشاور رییس‌جمهور در امور مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسگری معاون ستاد اجرایی فرمان امام، علیرضا مختارپور قهرودی دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، میثم نیلی مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسن خجسته معاون پیشین صداوسیما، سیدمحسن مهاجرانی معاون پیشین صداوسیما و مشاور رئیس رسانه ملی به همراه محمد خزاعی شاهد حضور افرادی در یکی از مهمترین مراکز تولید فیلم در سینمای ایران هستیم که پیش از هر چیز در حوزه غیرسینمایی فعالیت کرده و اکثر آنها در حال حاضر سمت‌های اقتصادی دارند.

با انتخاب هیات امنای جدید بنیاد سینمایی فارابی به احتمال زیاد می‌توان شاهد تزریق بودجه و سرمایه گذاری‌های جدید از سوی مراکز و نهادهای مختلفی در سینما باشیم که می‌تواند برای اقتصاد سینمای ایران امیدوارکننده باشد.

چهارم؛ انتصاب یک مدیرعامل

خزاعی یک روز بعد از اعلام اسامی هیات امنای بنیاد سینمایی فارابی، مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی را معرفی کرد. هرچند سینمای ایران انتظار داشت که حداقل یک چهره شناخته شده در حوزه سینما به عنوان مدیرعامل این بنیاد انتخاب شود، اما در نهایت سیدمهدی جوادی که پیش از این به عنوان تهیه‌کننده و مدیر فرهنگی فعالیت می‌کرده است، به عنوان مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی انتخاب شد.

پنجم؛ ادغام مجدد بخش ملی و جهانی «فجر»

رییس سازمان سینمایی در یک ماه اول فعالیت خود و در نهایت در تاریخ ۴ آبان ماه طوفان و تغییر اصلی را در حوزه جشنواره‌های سینمایی به پا کرد و این طوفان چیزی جز ادغام جشنواره‌های ملی و جهانی فیلم فجر نبود. تصمیمی که تا امروز حواشی مثبت و منفی بسیاری را در سینمای ایران به همراه داشته است. همچنین خزاعی بعد از اعلام این خبر مسعود نقاش زاده را به عنوان دبیر چهلمین جشنواره فیلم فجر معرفی کرد.

محمد خزاعی به‌عنوان رییس سازمان سینمایی، علاوه‌بر تصمیم‌هایی که در حوزه مدیریتی گرفته است، اتفاقات دیگری را در همین دوران اندک رقم زده است. که از آن جمله می‌توان به دیدارهای سرزده با هیات مدیره خانه سینما و یا اتحادیه تهیه‌کنندگان اشاره کرد. دیدارهایی که به قول خود سینماگران تا امروز چنین دیدارهای ناگهانی میان رییس سازمان سینمایی و صنوف رخ نداده بود و همین دیدارها می‌تواند نوید دهنده باب تازه‌ای از گفتگو میان نهادهای صنفی سینما و مدیران سینمایی باشد.

حال باید دید رئیس جدید سازمان سینمایی با توجه به وظایفی که از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای وی در نظر گرفته شده است چه تصمیم‌ها و تغییرهایی را در سینمای ایران اعمال می‌کند و سرعت این تحولات تا چه اندازه می‌تواند متناسب با ظرفیت‌های فعلی سینمای ایران باشد.