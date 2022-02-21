مهلت شرکت در جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران» مهلت شرکت در شانزدهمین دوره این جایزه را تا پایان هفته (ششم اسفند) تمدید کرد.

شانزدهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، همچون دوره‌های گذشته، در سه بخش «کتاب سال»، «ویژه» (شاعران بدون کتاب شعر) و «تجلیل» (از یک عمر فعالیت شعری)، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه در حوزه فرهنگ و ادبیات، برگزار می‌شود.

دبیرخانه این دوره از جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران نیز با دبیری علیرضا بهرامی، از شاعران و ناشرانی که در سال ۱۳۹۹ مجموعه شعر منتشر کرده‌اند، دعوت کرده است تا با توجه به این شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:

- کتاب در سال ۱۳۹۹ منتشر و در شناسنامه آن درج شده باشد.

- چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.

- برگزیده اشعار یا مجموعه گروهی نباشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش، باید یا پنج نسخه از اثر خود را تا تاریخ ششم اسفندماه ۱۴۰۰ به نشانی تهران، صندوق پستی ۱۳۳۵۵۱۸۷، دبیرخانه جایزه کتاب سال شعر خبرنگاران، بفرستند، یا یک نسخه از کتاب خود را به همین نشانی بفرستند و در عین حال، فایل پی‌دی‌اف کتاب را در سامانه «واشه» (سامانه مدیریت جشنواره‌ها و رویدادهای ایران - سمجرا) در نشانی زیر بارگذاری کنند: vasheh.ir

در بخش ویژه هم که برای کشف استعدادهای شعری برگزار می‌شود، آن دسته از شاعرانی که در هر سنی، تاکنون مجموعه شعر در ایران منتشر نکرده‌اند، آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق سامانه «واشه» و نه پرینت‌شده، می‌توانند بفرستند:

- شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب مجموعه‌ی شعر در ایران منتشر کرده یا در نوبت نشر داشته باشند.

- شرکت علاقه‌مندانی که قبلاً کتابی غیر از مجموعه شعر منتشر کرده‌اند، یا در دست انتشار دارند، در این بخش، منعی ندارد.

- مجموعه شعرها باید به زبان فارسی باشد.

- تعداد شعرها دست‌کم بین ۴۰ تا ۵۰ قطعه بوده، یا تعداد صفحه‌های مجموعه شعرها دست‌کم بین ۸۰ تا ۱۰۰ صفحه باشد.

- شعرها همگی در قالب یک فایل وُرد (قلم بی‌میترا دوازده) باشد. از فرستادن اثر در قالب فایل پی‌دی‌اف یا پرینت کاغذی از طریق پُست، جدا پرهیز شود.

- در این بخش تنها آثاری در گردونه رقابت قرار داده می‌شوند که کلیه ویژگی‌های بالا را رعایت کرده باشند.

- حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور، با هر ملیتی، آزاد است.

- گزیده آثار برگزیدگان این بخش، در کتاب سالیانه این جایزه، منتشر خواهد شد و در صورت تمایل ناشران برای انتشار آثار برگزیدگان این بخش به‌صورت مجزا، دبیرخانه جایزه با ایشان نهایت همکاری را خواهد داشت.

در این بخش نیز علاقه‌مندان تا ششم اسفندماه ۱۴۰۰ فرصت دارند که فایل وُرد شعرهای خود را در نشانی پنل جشنواره در سامانه «واشه» (سامانه‌ی مدیریت جشنواره‌ها و رویدادهای ایران - سمجرا) به‌صورت الکترونیکی بارگذاری کنند: vasheh.ir

دور گذشته در پانردهمین دوره جایزه کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، مجموعه شعری از «احمدرضا احمدی» در بخش کتاب سال، و نیز آثار مهران عزیزی، آزاده باصولی، زهرا گلابی‌زاده، سجاد ریاحی فارسانی و مرتضی عنابستانی، در بخش ویژه شاعران بدون کتاب و «محمدباقر کلاهی اهری» نیز در بخش تجلیل از یک عمر فعالیت و دستاورد شعری و ادبی، از سوی هیأت داوران این جایزه، انتخاب، تقدیر و تجلیل شدند.