تمدید مهلت شرکت در جایزه شعر خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیزدهمین دوره‌ جایزه‌ کتاب سال شعر ایران به انتخاب «خبرنگاران»، همچون دوره‌های گذشته، در سه بخش «کتاب سال»، «ویژه» (شاعران بدون کتاب) و «تجلیل» (یک عمر فعالیت شعری)، با داوری جمعی از شاعران خبرنگار و فعال رسانه‌ در حوزه فرهنگ و ادبیات، برگزار می‌شود.

دبیرخانه‌ی این دوره از جایزه‌ کتاب سال شعر ایران به انتخاب خبرنگاران نیز با دبیری علیرضا بهرامی، از تمامی شاعران و ناشرانی که در سال ۱۳۹۶ مجموعه شعر منتشر کرده‌اند، دعوت کرده است تا با توجه به این شرایط، در بخش کتاب سال جایزه شرکت کنند:

کتاب در سال ۱۳۹۶ منتشر و در شناسنامه‌ی آن درج شده باشد.

چاپ اول و به زبان فارسی در ایران منتشر شده باشد.

برگزیده‌ اشعار یا مجموعه‌ی گروهی نباشد.

علاقه‌مندان به شرکت در این بخش، باید چهار نسخه از اثر خود را تا تاریخ ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ به نشانی تهران، صندوق پستی ۱۸۷ - ۱۳۳۵۵، دبیرخانه‌ی جایزه‌ی کتاب سال شعر خبرنگاران، بفرستند.

در بخش ویژه هم که برای کشف استعدادهای شعری برگزار می‌شود، آن دسته از شاعرانی که در هر سنی، تاکنون مجموعه‌ی شعر منتشر نکرده‌اند، آثار خود را با توجه به شرایط زیر - تنها - از طریق نشانی پست الکترونیکی و نه پرینت‌شده، می‌توانند بفرستند:

شرکت‌کنندگان در این بخش نباید تاکنون (چه در سال‌های گذشته و چه در سال جاری) کتاب مجموعه‌ی شعر در ایران منتشر کرده یا در نوبت نشر داشته باشند.

شرکت علاقه‌مندانی که قبلا کتابی غیر از مجموعه شعر منتشر کرده‌اند، یا در دست انتشار دارند، در این بخش، منعی ندارد.

مجموعه‌ شعرها باید به زبان فارسی باشد.

تعداد شعرها دست‌کم بین ‌۴۰ تا ‌۵۰ قطعه بوده، یا تعداد صفحه‌های مجموعه‌ی شعرها دست‌کم بین ۸۰ تا ‌۱۰۰ صفحه باشد.

شعرها همگی در قالب یک فایل وُرد (قلم بی‌میترا ۱۲) باشد. از فرستادن اثر در قالب فایل پی‌دی‌اف یا پرینت کاغذی از طریق پُست، جدا پرهیز شود.

حضور در این بخش برای تمامی شاعران فارسی‌زبان داخل و خارج کشور، با هر ملیتی، آزاد است.

در این بخش نیز علاقه‌مندان تا ۲۷ مهرماه ۱۳۹۷ فرصت دارند که شعرهای خود را به نشانی پست الکترونیکی جایزه بفرستند:

sher.khabarnegar@gmail.com