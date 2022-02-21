دعوت از معروف بستگی به تصمیم عطایی دارد/ ارومیه مشکلش را حل کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا داورزنی در مورد بدهی‌های خارجی تیم شهرداری ارومیه و میزبانی این تیم در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا اظهار داشت: روز شنبه، جلسه شورای شهر ارومیه برگزار شده و در آن جلسه، شورای شهر مصوب کرد بدهی بازیکنان و کادر فنی خارجی پیشین تیم شهرداری ارومیه پرداخت شود. در نتیجه میزبانی شهر ارومیه در جای خود محفوظ خواهد بود. این مصوبه به کمیسیونی در فرمانداری ارجاع شده و مدیرکل ورزش و جوانان استان با جدیت، پیگیر قضیه است. چون فرصت تمام شده، باید سریع‌تر در این مورد تعیین تکلیف شود. فرمانداری در مورد تعهدات تیم شهرداری برای پرداخت بدهی‌های خود با ما تماس خواهد گرفت.

رئیس فدراسیون والیبال ادامه داد: شهرداری باید طی یک ماه آینده بدهی خود را پرداخت کند و قول داده‌اند که این کار را انجام دهند.

داورزنی گفت: میزبانی شهر ارومیه با میزبانی باشگاه شهرداری ارومیه، متفاوت است. ما میزبانی مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا را به ارومیه داده‌ایم. شهرداری ارومیه وقتی می‌تواند به عنوان میزبان در مسابقات شرکت کند که مصوبه شورا را انجام دهد و بدهی خود را پرداخت کند. در غیر این صورت میزبانی در ارومیه خواهد بود ولی با مدل دیگری.

وی در مورد احتمال دعوت مجدد سعید معروف به تیم ملی والیبال تصریح کرد:‌ تصمیم در مورد دعوت بازیکنان به تیم ملی را سرمربی تیم خواهد گرفت. در این مورد هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است. این بحث‌ها همیشه مطرح بوده چون تیم ملی، جای بازیکنان شایسته و باانگیزه است. سعید معروف و بازیکنان هم نسل او از سرمایه‌های ملی ما هستند. تصمیم در این موارد با بهروز عطایی است.

داورزنی درباره اتهام تبانی که توسط برخی مربیان لیگ برتری به تیم‌های صدرنشین زده شده نیز توضیح داد: تیمی که به پلی‌آف صعود کرده و نتیجه بازی در جایگاه آن تاثیری ندارد، طبیعی است که فشاری به بازیکنانش وارد نکند. تیم‌های بالای جدول در هفته پایانی با تمام قدرت در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ شرکت نکردند و با توجه به بازی‌های سخت پیش رو به بازیکنان اصلی خود استراحت دادند. تبانی حریف غلطی است. در پلی‌آف خواهید دید که همه تیم‌ها با تمام قدرت بازی خواهند کرد.