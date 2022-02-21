آغاز فعالیت های ترافیکی طرح استقبال از بهار در منطقه ۱۹

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی هدایت با اشاره به برگزاری جلسات هماهنگی و تعامل با پلیس راهور منطقه ۱۹ به‌منظور اجرای اقدامات برنامه‌ریزی شده طرح استقبال از بهار در حوزه ترافیک گفت: در همین راستا فعالیت به‌روزسازی نزدیک به ۱۳۰ سرپناه ایستگاه اتوبوس و تاکسی آغاز شده و در حال انجام است.

شهردار منطقه ۱۹ خاطرنشان کرد: ترمیم شیشه و رفع نواقص روشنایی، به‌روزسازی تابلوهای راهنمایی مسافران، مرمت صندلی‌ها، رنگ آمیزی و… از جمله اقدامات اجرایی برای نوسازی سرپناه‌ها محسوب می‌شود.

وی همچنین از ایمن‌سازی محورهای بزرگراهی این منطقه بویژه در بخش ورودی جنوب شهر خبر داد و بیان کرد: با توجه به حجم تردد روزانه مسافرین و شهروندان از بزرگراه شهید هاشمی و احتمال بالای مخاطرات ترافیکی در این بزرگراه، ساماندهی این محور در اولویت اقدامات ترافیکی طرح استقبال از بهار قرار گرفته و در همین راستا ضمن نصب تجهیزات ترافیکی، عملیات جایگزینی نیوجرسی با گاردریل های این بزرگراه در سه کیلومتر انجام شد.

به گفته هدایت طی هفته گذشته سایر معابر بزرگراهی این منطقه از جمله بزرگراه‌های شهید تندگویان، شهید کاظمی، آزادگان، امام علی (ع)، خلیج فارس و … با نصب ۱۰ کاشن تانک، ۱۵ بشکه ترافیکی، ۱۵۰ مانع استوانه‌ای و ۱۲۰ تابلوی هشداردهنده ایمن سازی شدند.