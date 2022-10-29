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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۲

شهردار منطقه ۱۴ خبر داد؛

رفع نواقص ترافیکی بیش از ۳۰۰ موقعیت در دستور کار مدیریت شهری

رفع نواقص ترافیکی بیش از ۳۰۰ موقعیت در دستور کار مدیریت شهری

شهردار منطقه ۱۴ از شروع عملیات اجرایی طرح خدمت در قالب انجام روکش آسفالت و رفع نیازهای ترافیکی این منطقه خبر داد و گفت: رفع نواقص ترافیکی بیش از ۳۰۰ موقعیت در دستور کار مدیریت شهری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین سالاری‌پور از شروع عملیات اجرایی طرح خدمت در این منطقه خبر داد و گفت: بهسازی معابر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان است که با شروع طرح خدمت روزانه بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن آسفالت در معابر محلی و بزرگراهی این منطقه توزیع می‌شود.

شهردار منطقه ۱۴ افزود: تراش و روکش مکانیزه آسفالت با فعالیت شبانه روزی اکیپ‌های عمرانی و هماهنگی پلیس راهور در حال اجراست و بعد از اتمام طرح شاهد رفع بخش عمده‌ای از نیازهای عمرانی در محلات و شریان‌های بزرگراهی و مهم خواهیم بود.

وی رفع نیازهای ترافیکی را از دیگر فعالیت‌های این طرح برشمرد و افزود: بهسازی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، رفع نواقص گاردریل ها و تابلوهای ترافیکی، انجام خط کشی معابر، نصب تجهیزات ایمنی مسیر و مرمت ایستگاه‌های اتوبوس در بیش از ۳۰۰ موقعیت مکانی منطقه ۱۴ در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفته است.

سالاری‌پور به شروع کار اکیپ‌های خدمات شهری نیز اشاره کرد و گفت: نوسازی و بازسازی مخازن و زیرمخزنی‌ها، مبارزه با جانوران موذی، تأمین روشنایی، اجرای پوشاننده و رنگ آمیزی، رفع نواقص پل‌های عابر پیاده و بازپیرایی بوستان‌ها از جمله مهمترین فعالیت‌های این حوزه است که با هدف رضایتمندی شهروندان و نونواری سیمای بصری محلات در بازه زمانی یک هفته‌ای به انجام می‌رسد.

کد مطلب 5619875

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