رفع نواقص ترافیکی بیش از ۳۰۰ موقعیت در دستور کار مدیریت شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدامین سالاری‌پور از شروع عملیات اجرایی طرح خدمت در این منطقه خبر داد و گفت: بهسازی معابر یکی از مهم‌ترین خواسته‌های شهروندان است که با شروع طرح خدمت روزانه بیش از یک هزار و ۲۰۰ تن آسفالت در معابر محلی و بزرگراهی این منطقه توزیع می‌شود.

شهردار منطقه ۱۴ افزود: تراش و روکش مکانیزه آسفالت با فعالیت شبانه روزی اکیپ‌های عمرانی و هماهنگی پلیس راهور در حال اجراست و بعد از اتمام طرح شاهد رفع بخش عمده‌ای از نیازهای عمرانی در محلات و شریان‌های بزرگراهی و مهم خواهیم بود.

وی رفع نیازهای ترافیکی را از دیگر فعالیت‌های این طرح برشمرد و افزود: بهسازی چراغ‌های راهنمایی و رانندگی، رفع نواقص گاردریل ها و تابلوهای ترافیکی، انجام خط کشی معابر، نصب تجهیزات ایمنی مسیر و مرمت ایستگاه‌های اتوبوس در بیش از ۳۰۰ موقعیت مکانی منطقه ۱۴ در دستورکار مدیریت شهری قرار گرفته است.

سالاری‌پور به شروع کار اکیپ‌های خدمات شهری نیز اشاره کرد و گفت: نوسازی و بازسازی مخازن و زیرمخزنی‌ها، مبارزه با جانوران موذی، تأمین روشنایی، اجرای پوشاننده و رنگ آمیزی، رفع نواقص پل‌های عابر پیاده و بازپیرایی بوستان‌ها از جمله مهمترین فعالیت‌های این حوزه است که با هدف رضایتمندی شهروندان و نونواری سیمای بصری محلات در بازه زمانی یک هفته‌ای به انجام می‌رسد.