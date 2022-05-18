  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱، ۱۱:۳۱

شیخ بهایی خبر داد؛

نصب ۷۰۰ قطعه تجهیزات ایمنی ترافیک در بزرگراه‌های پایتخت

نصب ۷۰۰ قطعه تجهیزات ایمنی ترافیک در بزرگراه‌های پایتخت

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از نصب و مرمت تجهیزات ایمنی ترافیک در سطح شهر تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا شیخ بهایی گفت: این سازمان برای تأمین ایمنی شهروندان و به حداقل رساندن حوادث رانندگی، اقدام به نصب و مرمت تجهیزات حوزه ایمنی ترافیک در شریان‌های اصلی و بزرگراهی شهر تهران کرده است.

معاون فنی و مهندسی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با بیان اینکه بر اساس مطالعات صورت‌گرفته و بازدیدهای میدانی کارشناسان حوزه حمل و نقل و ترافیک، نقاط ورودی و خروجی بزرگراهی سطح شهر تهران که نیاز به نصب و یا مرمت تجهیزات ایمنی داشته شناسایی شده، اظهار کرد: بیش از ۷۰۰ قطعه از جمله ۴۹۴ عدد استوانه ایمنی و ۲۵۱ قطعه کاشن‌تانک (مخازن شبرنگی از جنس پلاستیک) در این نقاط نصب شده است.

وی همچنین از تسمه‌کشی و مرمت ۵۰۳ قطعه کاشن‌تانک موجود در سطح شهر خبر داد و افزود: در سال جاری تاکنون ۹۵۰ نقطه نیازمند تجهیزات ایمنی در سطح بزرگراه‌های پایتخت شناسایی شده و در ۸۷۵ مورد از این نقاط عملیات نصب و مرمت اجرا شده است.

کد مطلب 5493080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها