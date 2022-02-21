عامل درگیری با مأموران انتظامی در پردیس دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهزاد عبدیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری ۲ نفر اراذل و اوباش و عامل درگیری با مأموران انتظامی پردیس خبر داد و در تشریح این خبر گفت :۲ نفر از افراد اراذل و اوباش که قصد برهم زدن نظم و آرامش و درگیری با پلیس و مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ بومهن و تمرد به قانون را داشته توسط مأموران انتظامی پردیس دستگیر شدند.

وی به مخلان نظم و امنیت عمومی که بخواهند با قدرت نمایی و حرکات غیر متعارف آرامش عمومی شهروندان را خدشه دار نمایند هشدار داد و گفت: پلیس همیشه آماده است و اجازه نخواهد داد افراد شرور و اوباش باقدرت پوشالی و کذایی خود، امنیت و آرامش شهروندان را که خط قرمز پلیس است مختل و سلب کنند.

فرمانده انتظامی پردیس افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی وبا صدور حکم و قرار مناسب روانه زندان شد.

عبدیان در پایان در ادامه همکاری و تعامل مردم با پلیس تاکید کرد و عنوان داشت: انتظار پلیس از مردم همکاری وتعامل بوده واز شهروندان در خواست داریم درصورت هر گونه حرکات غیر متعارف از افراد مخل نظم و امنیت عمومی را در اسرع وقت با شماره‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.