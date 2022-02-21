اخلالگران بازار اردبیل حاشیه امن نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، جواد تقوی ظهر دوشنبه در جریان دستگیری قاچاقچیان گوشی همراه و لوازم جانبی در اردبیل اظهار کرد: محموله لوازم جانبی گوشی تلفن همراه و ساعت خارجی قاچاق به ارزش ۱۱ میلیارد ریال در شهرستان نیر کشف و قاچاقچی نیز دستگیر شد.

وی خاطرنشان کرد: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با احتکار و قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه ناامن‌کنندگان اقتصاد کشور، مأموران یگان امداد شهرستان نیر هنگام گشت‌زنی انتظامی در خیابان امام خمینی (ره) شهر نیر به یک دستگاه سواری پراید مشکوک و با هماهنگی قضائی خودرو را متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو ۲۰۰ قلم انواع لوازم جانبی گوشی تلفن همراه و ۲۱ عدد انواع ساعت خارجی قاچاق کشف و ضبط کردند.

تقوی با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش کالاهای کشف شده را ۱۱ میلیارد ریال اعلام کردند، تصریح کرد: در این رابطه یک قاچاقچی دستگیر و خودروی حامل محموله قاچاق توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

وی از تحویل متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به سیستم قضائی خبر داد و بیان کرد: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های نیروی انتظامی است.

تقوی افزود: پلیس با کسانی که بخواهند در بازار اختلال ایجاد کرده و با قاچاق و احتکار اقلام موردنیاز مردم، قیمت‌ها را بالا ببرند برابر قانون قاطعانه برخورد می‌کند.

وی با اشاره به برخورد قاطع و قانونی پلیس با قاچاقچیان، سودجویان و محتکران از شهروندان خواست، هرگونه مورد مشکوک در خصوص احتکار و قاچاق کالا را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.