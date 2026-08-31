کشف ۱۵۰ میلیارد ریال کالای قاچاق از یک اتوبوس در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدعلی عزتی در تشریح جزئیات این خبر، اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با قاچاق کالا و ارز، حین گشت‌زنی هدفمند و کنترل خودروهای عبوری در محورهای مواصلاتی شهر بندرعباس به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان، افزود: مأموران پس از متوقف کردن خودرو و در بازرسی دقیق از آن موفق شدند مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق شامل ۱۱۷ طاقه پارچه ۴۳ جفت کفش ۹۵ عدد کابل شارژر ۱۸۵ عدد گلس گوشی ۱۰۰ عدد محافظ دوربین گوشی و ۷۷۰ بسته لوازم خرازی را کشف و ضبط کنند.

وی با بیان اینکه ارزش کالاهای مکشوفه برابر نظر کارشناسان مربوطه ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارجاع شد.

سرهنگ عزتی در پایان با تأکید بر استمرار طرح‌های عملیاتی پلیس برای برخورد با قاچاقچیان کالا، خاطرنشان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و عملیاتی، اجازه نخواهد داد فضای امن برای فعالیت قاچاقچیان که زمینه‌ساز ضربه به اقتصاد ملی است، فراهم شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک اقتصادی مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریت‌های پلیسی اطلاع دهند.