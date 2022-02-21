پکن غول های صنعت تسلیحاتی آمریکا را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «وانگ ونبین» سخنگوی وزارت خارجه چین اعلام کرد که دولت این کشور تصمیم گرفته است در واکنش به فروش تسلیحات آمریکا به تایوان، تحریم‌هایی را بر ضد شرکت های آمریکایی «لاکهید مارتین» (Lockheed Martin) و «ریثیان» (Raytheon) اعمال کند.

وانگ در این باره توضیح داد: به منظور حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی جمهوری خلق چین و مطابق با مفاد «قانون پیشگیری تحریم‌های خارجی»، دولت چین تصمیم گرفته است در پاسخ به اقدامات شرکت‌های صنعتی نظامی آمریکایی لاکهید مارتین و ریثیان تکنولوژیز که مدت‌هاست در تامین تسلیحات آمریکایی به تایوان نقش داشته اند، تدابیر لازم را اتخاذ کند.

وی در ادامه افزود که دولت چین از ایالات متحده می خواهد که فروش تسلیحات به تایوان را متوقف نماید. پکن به اتخاذ تمامی اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت و منافع امنیتی خود ادامه خواهد داد.

پیشتر وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرده بود که دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا با فروش ۱۰۰ میلیون دلاری تجهیزات و تسلیحات به تایوان با هدف تقویت سیستم‌های دفاع موشکی این جزیره موافقت کرده است.

آمریکا همزمان با رویکرد دوگانه اش در این زمینه در ظاهر و به کلام گفته است که به اصل چین واحد پایبند است اما در عمل از طریق چنین اقداماتی سعی در تحریک جریان‌های جدایی طلب در این جزیره را دارد.

آمریکا و متحدانش در راستای سیاست ایندوپاسیفیک سعی دارند تا با به کاری گیری سیاست‌های تفرقه انگیزانه و همچنین با حمایت از جدایی طلبان مناطق مختلف در چین از جمله تایوان، هنگ کنگ و تبت، قدرت روزافزون پکن را مهار نمایند.