به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین انصاری‌نژاد بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه فراخوان جشنواره شعر دفاع مقدس و مقاومت مورد استقبال بسیاری از علاقه‌مندان قرار گرفت و بیش از ۷ هزار ۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده، اظهار داشت: شیراز روز چهارشنبه چهارم اسفند میزبان مراسم اختتامیه بیست و سومین کنگره ملی شعر دفاع مقدس و مقاومت در سالن ولایت حرم مطهر شاهچراغ (ع) خواهد بود.

مدیر ادبیات اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس فارس افزود: فراخوان این کنگره با هدایت و همراهی اداره‌های کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان‌ها از ابتدای سال شروع شد و آثار در محورهای دفاع مقدس، جنگ نرم، مدافعان سلامت، مدافعان حرم و کودک و نوجوان انجام شده است.

وی بیان داشت: آثار در مرحله استانی نیز با محوریت دفاع مقدس، مدافعان حرم، بیداری اسلامی در قالب‌های کلاسیک، نیمایی و سپید به دبیرخانه جشنواره‌های استانی ارسال شد و پس از داوری آثار برگزیدگان مرحله استانی مشخص و آثار برتر استان‌ها به کنگره ملی راه یافتند.

دبیر اجرایی جشنواره شعر دفاع مقدس استان فارس با بیان اینکه دبیرخانه دائمی کنگره ملی شعر دفاع مقدس در استان فارس است تصریح کرد: بیست و سومین کنگره بین‌المللی شعر دفاع مقدس، به عنوان مهمترین رویداد شعر پایداری در دهه‌های اخیر، بازنمودی از فراز و فرودهای شعر انقلاب و ادبیات متعهد بوده که مرکزیت یافتن شهر شعر و ادب، شیراز جنت‌طراز و سومین حرم اهل بیت (ع) برای برگزاری آئین پایانی این کنگره، مجالی برای بازخوانی و رشد این اتفاق مهم فرهنگی است که امید است در سال‌های دیگر به آن دست یابیم.

حجت الاسلام انصاری‌نژاد با اشاره به اینکه دبیر علمی این کنگره محمدرضا سنگری برعهده داشته و دبیر اجرایی آن نیز محمدحسین انصاری‌نژاد است گفت: برگزیدگان بخش‌های مختلف این کنگره با حضور مسئولان کشوری و استانی و به صورت ارتباط تصویری با استان‌ها در روز ۴ اسفند معرفی و از آنها تجلیل بعمل خواهد آمد.