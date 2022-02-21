به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین رویدادهای پیوند صنایع فرهنگی با عنوان رویدادهای تخصصی فرنو (فرهنگی نوین)،پویانمایی و وب سریز با هدف ایجاد کسب و کارهای بازارپردازی (مرچندایزینگ) فردا سه‌شنبه ۳ اسفند توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و بنیاد سپهر انقلاب اسلامی وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی برگزار می‌شود.

چهار رویداد فرنو با عناوین شخصیت پردازی، بازی، اسباب بازی و عروسک، نوشت افزار و بازی‌های ویدئویی و کتاب تعاملی برگزار شده است.

مهلت ثبت نام رویداد فرنو پنجم تا پایان دی ماه بوده که پس از آن ۲۴ تیم و فعال فرهنگی در حوزه انیمیشن و وب سریز، ثبت نام کرده که ۱۲ تیم از این مجموعه، از فعالان فرهنگی شهرستان‌های کشور ثبت نام کرده‌اند.

مرحله اول رویداد شامل برگزاری دوره آموزش در قالب کارگاه مقدماتی به مدت تقریباً ۶ ساعت در سرفصل‌های مبانی بازارپردازی، طراحی مدل کسب و کار و نحوه ارائه به سرمایه‌گذار در مدت زمان ۵ لغایت ۷ بهمن‌ماه توسط اساتید مجرب در این حوزه برگزار شده و پس از تکمیل دوره آموزش، تمامی تیم‌های شرکت کننده در دوره آموزشی، در روز ۹ بهمن‌ماه، طرح‌های خود را ارائه و در نهایت ۱۳ تیم برای دوره تکمیل ارائه و در دوره زمانی ۱۰ تا ۱۲ بهمن توسط اساتید این رویداد معرفی شدند.

این ۱۳ تیم عبارتند از:

آقای حسین شیخ‌الاسلامی (مدیر توسعه کسب و کار شتابدهنده فلافل)

آقای مهدی عطار (هم‌سرمایه‌گذار ناس (نسل‌اندیش سبز))

آقای مجتبی روانان (کارشناس تجاری‌سازی محصولات کودک و نوجوان)

آقای دکترسیدمحمدحسن خلخالی (دکترای تخصصی مالکیت معنوی)

تکم فیلم آریایی، طاها استودیو، استودیوی هام‌سا،Today’s Studio،گسترش حرفه‌ای رسانه فیروزه، متحرک‌سازان آینده‌نگار،استودیو دوکارد، حامی‌رسانه نواندیش، هدهد فیروزه‌ای، استودیو صبیان ۱۰ تیم منتخبی هستند که پس از برگزاری وبینارها ارائه‌های خود را تکمیل و در جلسه پیش ارائه در تاریخ اول اسفندماه تحویل داده‌اند.

در پایان، جلسه ارائه نهایی تیم‌های منتخب فردا سه‌شنبه ۳ اسفند در صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.