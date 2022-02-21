پیام تسلیت نماینده تبریز در پی وقوع حادثه سقوط هواپیمای جت آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدرضا میرتاج‌الدینی در جلسه علنی عصر امروز (دوشنبه، دوم اسفندماه) مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت جان باختن سه نفر در حادثه سقوط هواپیمای جت آموزشی در تبریز، گفت: در این حادثه دو سرنشین هواپیمای جت آموزشی اعم از خلبان «صادق فلاحی» و خلبان «علیرضا حنیفه‌زاد» که در حال آموزش بودند، جان خود را از دست دادند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این حادثه خلبان با رشادت به گونه‌ای هواپیما را هدایت کرد که در منطقه مسکونی سقوط نکند، بنابراین در نهایت در حیاط مدرسه‌ای با دیوار آن برخورد کرد. ضمن اینکه در این حادثه یکی از شهروندان تبریزی که از منزل خود خارج شده بود نیز جان خود را از دست داد.

وی تأکید کرد: جان باختن سه نفر در این حادثه را به مردم تبریز و خانواده‌های جانباختگان تسلیت گفته و برای آنها آرزوی صبر و شکیبایی دارم.