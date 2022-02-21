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۲ اسفند ۱۴۰۰، ۱۹:۴۱

توضیحات بانک ملی ایران در پی انتشار یک گزارش

توضیحات بانک ملی ایران در پی انتشار یک گزارش

بانک ملی ایران در پی انتشار گزارش میدانی با عنوان «برخورد متفاوت بانک‌ها و شعب با مشتریان برای اعطای وام» توضیحاتی را برای خبرگزاری مهر ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی بانک ملی ایران پیرو انتشار گزارشی با عنوان «برخورد متفاوت بانک‌ها و شعب با مشتریان برای اعطای وام» که در تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۸ منتشر شد توضیحاتی را به شرح زیر ارسال کرد.

بانک ملی ایران خود را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال مطابق شرایط جدید متعهد می‌داند و این موضوع را به تمامی شعب خود ابلاغ کرده است.
بر این اساس، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن متناسب با رتبه اعتباری مشتریان و مطابق با دستورالعمل در تمامی شعب انجام می‌شود.

مشتریان محترم جهت طرح شکایت خود در این خصوص، می‌توانند مراتب را از طریق بازرسی این بانک با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۰۴۳۰۹ پیگیری کنند.

کد مطلب 5430290
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • مجید حسنی IR ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      14 2
      پاسخ
      بدترین سیستم بانکی تو کل جهان مال ایران است .حتی عراق و افغانستان سیستم بانکی از ایران بهتر است. اسم اسلامی ولی همش ربا به خورد مردم دادن .تکریم ارباب رجوع در حد صفر .واقعا رئیس بانک‌ها هیچ کاره اند .وهیچ گونه نظارتی روی کارمندانشان ندارند
    • احمد عباسی IR ۲۳:۱۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      11 3
      پاسخ
      مرد حسابی ضامن رو حذف کردید بجاش باید6ماه سپرده بخوابمونیم
    • مهران IR ۲۳:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
      6 2
      پاسخ
      هیچ بانکی وام ۱۰۰ میلیونی بدون ضامن نمیده ، اون پنجاه میلیون هم فعلاً متوقف شده ، وقتی مدیر عامل بانک میگه برحسب اعتبار سنجی یعنی شما باید قبلاً پول کلانی را برای چندین ماه توی حساب خوابانده باشی اونم برای صد میلیون دو ضامن میخواد .
    • یارعلی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      7 1
      پاسخ
      سلام حدودا ده سال قبل چند فقره چکم برگ خورد که کل مبلغ به ۱۵ میلیون نمیرسد الان تمام حسابها و حتی یارانه ای که شدیدا به نیازمندم را قطع کردن مسئولین بانک با این همه دقت در عملکرد آقازاده خواب تشریف داشتن لطفا رسیدگی شود
    • م IR ۰۹:۵۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      10 1
      پاسخ
      اینا هنوز تو وام مسکن موندن مدارک گرفتن اما پرداخت نکردن بانک ملی خیلی افتضاح
    • ایرج خان IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      4 1
      پاسخ
      آقای باسواد نسبتا محترم وقتی میگن اعتبار سنجی،یعنی اینکه میزان درآمدت با میزان تسهیلات اخذ شده ازشبکه بانکی باید همخوانی داشته باشدوهمچنین اگر قبلا تسهیلاتی اخذ نموده اید آیا مشتری خوش حسابی هستی یانه اصلا ربطی به سپرده گذاری ندارد،مطلب بنده را بخوان کمی اطلاعاتتو بالا ببر بعد اظهارنظر کن لطفا و لطف
    • IR ۲۰:۴۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      2 0
      پاسخ
      چرا اعتبار سنجی مشتریان را از طریق اینترنت و گردش حساب مشتری انجام نمی دهید. اینکه مشتری با رئیس بانک وارد مذاکره بشه غلط است
    • س IR ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۳
      1 2
      پاسخ
      وام ازدواج میدین بلوکه دارین وام مسکن میدین بلوکه دارین وام بافت فرسوده دارین بلوکه داری اخه هنوز وام نگرفته کسی نداره چطور واسه وام که نگرفته پول بلوکه جور کنه شورش در اومده واسه وام مسکن ۱۰ میلیون بلوکه واسه وام ۵۰ میلیونی ۵ میلیون بلوکه تازه بعد از ۲ ماه که بلوکه میشه وام میدن وام های ازدواج...
    • US ۰۴:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 2
      پاسخ
      دوماه پیش برای وام ودیعه مسکن همه مدارک وصامن ها همه چی را تکمیل کردم شعبه گفت فردا توی حساب میاد هنوز هم خبری نیست چرا باید این طور ی با شعور آدم بازی بکنن واقعا کسی نیست جواب بده
      • آنی IR ۱۶:۱۹ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
        0 0
        من بانک ملی ثبت نام کردم تقریبا 5ماه هست که مدارک خودم و ضامن ها تحویل دادم گفتن اعتبار نداریم و اصلا پرداخت نمی‌کنیم با اینکه من خودم کارمندم و حسابم تو همین بانک هست
    • علیرضا IR ۰۵:۳۰ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      من میانگین حسابم خوب بود میگن سقفش ۵۰ میلیون هست تازه یه ضامن هم میخوان ۵میلیون هم مسدودی داره.بانک ملی سرخیابون ملک اراک. الان هم دارم کارهای وام را انجام میدم.این است بانک بدونه ربا
    • Beti IR ۰۸:۰۳ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      بانکملی همون وام ودیعه رو خیلی خوب پرداخت کرد تا به بقیه برسه شعبه هاشون عین بنگاه و مغازه برخورد کردنن و من رو به شخصه پیچوندن حالا میخوان لطف کنن با سود ۱۸ درصد اونم با سپرده گذاری وام بدن واقعا که .
    • جنگلی IR ۰۹:۲۱ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      بانک‌کشاورزی برای احداث گلخانه به یه نفر ۵۰ میلیون وام داده و ۷ نفر هم ضامن گرفتهدر سال ۸۶ جالب اینجاست گلخانه طرف رو سال ۹۲ مزایده گذاشته و خودش برداشته ۱۵۰ میلبون انوقت بعدش به ۲۸۰ میلیون فروخته و حالا از ضامنها که یکیش بنده هستم ۹۰ میلیون دیگه میخواد و ادعاش اینه که آن ۱۵۰ میلیون سود پول بوده
    • بهزاد خالقی IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 1
      پاسخ
      اصلا چیزی بنام وام بدون ضامن ندارن من رتبه ام خوبه خود کارمند بانک گفت میتونی ۱۰۰ میلیون وام بگیری اما ریئس بانک... با یه لحن مسخره به من گفت وام بدون ضامن مگه داریم حتی وام ۵۰ میلیونی هم به من گفت باید ضامن بیاری این شماره که گذاشتن برای شکایت از صبح دارم زنگ میزنم اصلا جواب نمیدن
    • محمد FR ۱۹:۰۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      درشهرهای یعنی شهرستان کلیبر برای۴۰میلیون تومان ازافراد سه تا ضامن کارمند میگیره بانک ملی چرا دورغ میگین خدا لعنت تان کند
    • IR ۲۰:۲۴ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      0 0
      پاسخ
      بانک داری اسلامی که وجود ندارد بانک ملی و خیلی دیگه از بانکها از برج 9 به شدت تعداد وام‌های پرداختی رو کاهش دادن بخصوص بانک ملی و بخصوص از زمانی که اعلام کرد ن وام بدون ضامن میدم متاسفانه خیلی بامردم بد تا میکنن
    • IR ۲۲:۰۸ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
      1 0
      پاسخ
      من وام میخواستم بگیرم گفتن اولش باید جواز کسب داشته باشی بعدشم پول زیادی تو حسابم داشته باشم چند ماه بلوکه بمونه بعد چند ماه با چند تا ضامن تپل مپل که معرفی کرده باشم یک سوم پولی که بلوکه کرده بودم با سود بالا میدادن واقعا برای سیستم بانکیتون با اون رئیسش متاسفم وامی نمی‌دن به مردم همش دروغ

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