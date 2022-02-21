توضیحات بانک ملی ایران در پی انتشار یک گزارش

به گزارش خبرنگار مهر روابط عمومی بانک ملی ایران پیرو انتشار گزارشی با عنوان «برخورد متفاوت بانک‌ها و شعب با مشتریان برای اعطای وام» که در تاریخ ۱۴۰۰.۱۱.۱۸ منتشر شد توضیحاتی را به شرح زیر ارسال کرد.

بانک ملی ایران خود را به پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن تا سقف یک میلیارد ریال مطابق شرایط جدید متعهد می‌داند و این موضوع را به تمامی شعب خود ابلاغ کرده است.

بر این اساس، پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن متناسب با رتبه اعتباری مشتریان و مطابق با دستورالعمل در تمامی شعب انجام می‌شود.

مشتریان محترم جهت طرح شکایت خود در این خصوص، می‌توانند مراتب را از طریق بازرسی این بانک با شماره تلفن ۰۲۱۸۸۸۰۴۳۰۹ پیگیری کنند.