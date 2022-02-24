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۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۴۵

رئیس سازمان ثبت اسناد؛

جشن پایان کاداستر اراضی کشاورزی تا پایان سال آینده برگزار می شود

جشن پایان کاداستر اراضی کشاورزی تا پایان سال آینده برگزار می شود

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با توجه به سیاست‌های قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا پایان سال ۱۴۰۱ جشن اتمام کاداستر اراضی کشاورزی را برگزار کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مساحت کل کشور ١٦٤ میلیون هکتار است که ۱۳۸ میلیون هکتار آن عرصه‌های ملی می‌باشد.

وی افزود: در بدو شروع به کار، علی رغم اقدامات خوبی که در حوزه کاداستر انجام گرفته بود اما کاستی‌هایی وجود داشت و برای همین منظور قرارگاه جهادی کاداستر شهید سلیمانی را راه اندازی کردیم.

بابایی افزود: در مدت چهار ماهه اخیر برای بیش از ٣٠ میلیون هکتار از اراضی ملی اسناد کاداستری صادر شده است که می‌بایست از دستگاه‌های متولی تشکر کنیم.

وی گفت: هرکجا استان‌ها در صدور اسناد کاداستر اراضی ملی موفق بوده‌اند ناشی از همکاری و تعامل بین دستگاه‌ها بوده است و در استان قزوین برای بیش از ٩٣ درصد اراضی ملی، اسناد کاداستری صادر شده است و این استان از استان‌های پیشرو در صدور اسناد کاداستری عرصه‌های ملی می‌باشد.

معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی افزود: این طرح در ١٢ روستا با مساحت ٤٠٠٠ هکتار آغاز شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ جشن پایان کاداستر اراضی کشاورزی را برگزار کنیم.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مؤلفه‌های سند تحول و تعالی بیان داشت: رضایتمندی مردم، مردمی بودن، مبارزه با فساد و ساده زیستی از مواردی می‌باشد که حسب تأکیدات مؤکد رئیس محترم قوه قضائیه سرلوحه فعالیت‌های سازمان در دوره تحول و تعالی قرار دارد.

کد مطلب 5432619

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