جشن پایان کاداستر اراضی کشاورزی تا پایان سال آینده برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: مساحت کل کشور ١٦٤ میلیون هکتار است که ۱۳۸ میلیون هکتار آن عرصههای ملی میباشد.
وی افزود: در بدو شروع به کار، علی رغم اقدامات خوبی که در حوزه کاداستر انجام گرفته بود اما کاستیهایی وجود داشت و برای همین منظور قرارگاه جهادی کاداستر شهید سلیمانی را راه اندازی کردیم.
بابایی افزود: در مدت چهار ماهه اخیر برای بیش از ٣٠ میلیون هکتار از اراضی ملی اسناد کاداستری صادر شده است که میبایست از دستگاههای متولی تشکر کنیم.
وی گفت: هرکجا استانها در صدور اسناد کاداستر اراضی ملی موفق بودهاند ناشی از همکاری و تعامل بین دستگاهها بوده است و در استان قزوین برای بیش از ٩٣ درصد اراضی ملی، اسناد کاداستری صادر شده است و این استان از استانهای پیشرو در صدور اسناد کاداستری عرصههای ملی میباشد.
معاون رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت صدور اسناد اراضی کشاورزی افزود: این طرح در ١٢ روستا با مساحت ٤٠٠٠ هکتار آغاز شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۱ جشن پایان کاداستر اراضی کشاورزی را برگزار کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به مؤلفههای سند تحول و تعالی بیان داشت: رضایتمندی مردم، مردمی بودن، مبارزه با فساد و ساده زیستی از مواردی میباشد که حسب تأکیدات مؤکد رئیس محترم قوه قضائیه سرلوحه فعالیتهای سازمان در دوره تحول و تعالی قرار دارد.
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