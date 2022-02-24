دریافت 7 MB کد مطلب 5432690 https://mehrnews.com/xXbHf ۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹ کد مطلب 5432690 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹ تصاویر بالگرد ساقط شده روسیه تصاویری از بالگرد روسی کاموف-۵۲ ساقط شده در خاک اوکراین را مشاهده می کنید. کپی شد مطالب مرتبط انهدام یک سیستم پدافندی اوکراین در فرودگاه ماریوپل تصاویری از سوزاندن اسناد مهم در مقر سازمان اطلاعات اوکراین تصاویری از ورود تانک های روسیه در منطقه کورسک اوکراین تصاویری از صف طولانی خودروها در مرز اوکراین و اسلواکی تصاویری از نبرد میان نیروهای جداییطلب لوهانسک با ارتش اوکراین آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین آتش سوزی مشکوک در مقابل سازمان اطلاعات اوکراین حمله گسترده روسیه به اوکراین ارتش روسیه به فرودگاه کییف رسید انفجار انبار تسلیحات ارتش اوکراین در وینیتسا تسلیم و اسیر شدن نظامیان اوکراینی در منطقه پتروفسکی برچسبها اوکراین بالگرد سقوط بالگرد آخرین اخبار اوکراین روسیه جنگ اوکراین حمله روسیه به اوکراین
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