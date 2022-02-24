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کد مطلب 5432690
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۵ اسفند ۱۴۰۰، ۱۶:۱۹

تصاویر بالگرد ساقط شده روسیه

تصاویر بالگرد ساقط شده روسیه

تصاویری از بالگرد روسی کاموف-۵۲ ساقط شده در خاک اوکراین را مشاهده می کنید.

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