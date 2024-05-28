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کد مطلب 6121826
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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۱۶

تصاویر منتشر نشده از حضور سید حسن نصرالله بر بالین مادرش

تصاویر منتشر نشده از حضور سید حسن نصرالله بر بالین مادرش

تصاویری از حضور سیدحسن نصرالله دبیر کل حزب الله بر بالین مادرش را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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    نظرات

    • علی ۲۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      9 1
      پاسخ
      درود بر سید شجاع ومهربان مقاومت .
    • IN ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 4
      پاسخ
      الان که منتشر شده، چطور منتشر نشده؟؟؟؟
    • IN ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 3
      پاسخ
      الان که منتشر شده، چطور منتشر نشده؟؟؟؟
    • IN ۲۳:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 3
      پاسخ
      الان که منتشر شده، چطور منتشر نشده؟؟؟؟
    • IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 0
      پاسخ
      سلام بر شیر مرد اسلام مقاومت

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