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۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۲:۱۳

پس از دیدار با همتای روس؛

وزیر دفاع ترکیه: انتظار تحول مثبتی پیرامون موضوع اوکراین دارم

وزیر دفاع ترکیه: انتظار تحول مثبتی پیرامون موضوع اوکراین دارم

وزیر دفاع ترکیه می گوید با همتای روس درباره آتش بس در اوکراین تبادل نظر داشته و انتظار دارد که تحولات مثبتی در پیش باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه در رابطه با دیدار با سرگئی شویگو همتای روس گفت: بر حسب لزوم به گفتگوها ادامه می‌دهیم.

وی افزود: (تا این لحظه) تبادل نظر و ارزیابی‌هایی درباره آتش بس داشته ایم و انتظار تحولات مثبتی داریم.

این اظهارنظر درحالی است که طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، درباره کریدورهای بشردوستانه و مسیرهای خروج غیرنظامیان، با طرف اوکراینی توافق شده است.

به این ترتیب، امروز شنبه، از ساعت ۱۰ صبح به وقت مسکو، تبادل آتش متوقف و مسیرهای بشردوستانه برای خروج غیرنظامیان از ماریوپل و ولنوواخا باز شده است.

کد مطلب 5439060
مریم خرمایی

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    نظرات

    • علی رضا IR ۱۴:۰۵ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
      0 0
      پاسخ
      بسمه تعالی ترکیه که یکی از آتش بیاران معرکه علیه روسیه است چگونه می تواند میانجیگری کند.

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