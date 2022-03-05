وزیر دفاع ترکیه: انتظار تحول مثبتی پیرامون موضوع اوکراین دارم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «خلوصی آکار» وزیر دفاع ترکیه در رابطه با دیدار با سرگئی شویگو همتای روس گفت: بر حسب لزوم به گفتگوها ادامه می‌دهیم.

وی افزود: (تا این لحظه) تبادل نظر و ارزیابی‌هایی درباره آتش بس داشته ایم و انتظار تحولات مثبتی داریم.

این اظهارنظر درحالی است که طبق اعلام وزارت دفاع روسیه، درباره کریدورهای بشردوستانه و مسیرهای خروج غیرنظامیان، با طرف اوکراینی توافق شده است.

به این ترتیب، امروز شنبه، از ساعت ۱۰ صبح به وقت مسکو، تبادل آتش متوقف و مسیرهای بشردوستانه برای خروج غیرنظامیان از ماریوپل و ولنوواخا باز شده است.