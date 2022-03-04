با بستن حریم هوایی به روی روسیه مخالفیم/پیشنهاد میانجیگری دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در واکنش به تازهترین تحولات جنگ اوکراین گفت: ترکیه برای حل نزاع روسیه و اوکراین پیشنهاد میانجیگری داده بود ولی تحولات میدانی مانع آن شد. اوضاع در اوکراین رو به وخامت است و این وخامت نباید ادامه یابد.
وی ادامه داد: با بستن حریم هوایی کشورها به روی پروازهای روسیه مخالف هستیم زیرا این مسئله بر روند مذاکرات و عملیات تخلیه بشردوستانه تأثیر منفی دارد. باز بودن حریم هوایی ترکیه به دلایل راهبردی و بشردوستانه حائز اهمیت است.
اوغلو تصریح کرد: برای دیدار دو وزیر روسی و اوکراینی در حاشیه همایش دیپلماسی آنتالیا تلاش میکنیم و امیدواریم این تلاش موفقیت آمیز باشد.
وی افزود: تماسهای نظامی ترکیه و روسیه برای بازگشت ایمن کشتیها از دریای سیاه در جریان است. ایجاد یک کریدور بشردوستانه در مرز اوکراین ضروری است و پایان جنگ باید اولویت باشد زیرا جنگ باعث ایجاد مشکلات بسیاری شده است.
وزیر خارجه ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط و تماس آنکارا با کشورهای همسایه برای بازگشت شهروندان مان از اوکراین ادامه دارد.
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