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۱۳ اسفند ۱۴۰۰، ۱۷:۳۸

وزیر خارجه ترکیه:

با بستن حریم هوایی به روی روسیه مخالفیم/پیشنهاد میانجیگری دادیم

با بستن حریم هوایی به روی روسیه مخالفیم/پیشنهاد میانجیگری دادیم

«مولود چاووش اوغلو» با علام اینکه برای حل نزاع اوکراین و روسیه پیشنهاد میانجیگری داده بودیم،گفت که باز بودن حریم هوایی ترکیه به دلایل راهبردی و بشردوستانه حائز اهمیت است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «مولود چاووش اوغلو» وزیر خارجه ترکیه در واکنش به تازه‌ترین تحولات جنگ اوکراین گفت: ترکیه برای حل نزاع روسیه و اوکراین پیشنهاد میانجیگری داده بود ولی تحولات میدانی مانع آن شد. اوضاع در اوکراین رو به وخامت است و این وخامت نباید ادامه یابد.

وی ادامه داد: با بستن حریم هوایی کشورها به روی پروازهای روسیه مخالف هستیم زیرا این مسئله بر روند مذاکرات و عملیات تخلیه بشردوستانه تأثیر منفی دارد. باز بودن حریم هوایی ترکیه به دلایل راهبردی و بشردوستانه حائز اهمیت است.

اوغلو تصریح کرد: برای دیدار دو وزیر روسی و اوکراینی در حاشیه همایش دیپلماسی آنتالیا تلاش می‌کنیم و امیدواریم این تلاش موفقیت آمیز باشد.

وی افزود: تماس‌های نظامی ترکیه و روسیه برای بازگشت ایمن کشتی‌ها از دریای سیاه در جریان است. ایجاد یک کریدور بشردوستانه در مرز اوکراین ضروری است و پایان جنگ باید اولویت باشد زیرا جنگ باعث ایجاد مشکلات بسیاری شده است.

وزیر خارجه ترکیه در پایان خاطرنشان کرد: ارتباط و تماس آنکارا با کشورهای همسایه برای بازگشت شهروندان مان از اوکراین ادامه دارد.

کد مطلب 5438512

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    نظرات

    • IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۱/۰۲/۱۲
      0 0
      پاسخ
      ترکیه هم به نعل میزند هم به میخ اسمانش برای جنگنده های روسی باز است طرف غرب وناتو راهم میگیرد با این دودوزه بازیها به زودی قدرت اصلی در منطقه میشود

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