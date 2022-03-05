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۱۴ اسفند ۱۴۰۰، ۱۵:۵۰

در جدیدترین مواضع مطرح شد؛

نجیب میقاتی: به دنبال برقراری بهترین روابط با روسیه هستیم

نجیب میقاتی: به دنبال برقراری بهترین روابط با روسیه هستیم

نخست وزیر لبنان ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون بیانیه وزارت خارجه کشورش پیرامون محکومیت حمله نظامی روسیه به اوکراین، گفت: ما به دنبال برقراری بهترین روابط با روسیه هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از البناء، «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان در جدیدترین مواضع خود در قبال بحران اوکراین، توضیحاتی را پیرامون بیانیه وزارت خارجه کشورش در محکومیت عملیات نظامی روسیه ارائه کرد.

بر اساس این گزارش، نخست وزیر لبنان گفت: بیانیه اخیر وزارت خارجه لبنان یک بیانیه ضد روسی نبود. این بیانیه اساساً روسیه را هدف قرار نداد. ما به طور کلی با مداخله هر کشوری در هر نقطه از جهان در امور کشوری دیگر، مخالف هستیم.

وی افزود: این یک موضع اصولی است که لبنان در طول تاریخ همواره به آن پایبند بوده است. بنابراین، بیانیه وزارت خارجه لبنان را نمی‌توان به مثابه یک بیانیه ضد روسی تلقی کرد. موضع ما در قبال روسیه این است که می‌خواهیم بهترین روابط و مناسبات را با آن داشته باشیم.

پیشتر وزارت خارجه لبنان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت حمله روسیه به اوکراین، اعلام کرده بود که بیروت خواستار خروج فوری نیروهای نظامی روسیه از این کشور است. با این حال، شخصیت‌های مختلف در لبنان اعلام کردند بیانیه وزارت خارجه این کشور بیانگر موضع هیأت دولت و نیز لبنانی‌ها نیست.

کد مطلب 5439345

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