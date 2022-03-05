عدم ترویج و اشاعه قرآن، نشانه کاهلی و بی توجهی مسئولین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در آئین اختتامیه سی و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن که شامگاه امروز شنبه چهاردهم اسفندماه در حوزه هنری برگزار شد، گفت: حلول شعبان المعظم، اعیادی که در این ماه پیش رو داریم، شب میلاد امام حسین (ع) و پاسداران سبز پوش انقلاب اسلامی به خصوص سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی را تبریک عرض می‌کنم.

وی ادامه داد: مشکلات کرونا همه فعالیت‌های متداول و عادی را تحت الشعاع قرار داده و کارهای بزرگی در این شش هفت ماه صورت گرفت، ایران توانست با حداقل ترین امکانات، مشکلات را پشت سر بگذارد و این همت دولت و ملت را نشان می‌دهد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه قرار بود رئیس جمهور حضور پیدا کند، گفت: قرار بود در این جلسه خدمت رئیس جمهور باشیم که به دلیل خستگی سفر کارهای مداوم ایشان نتوانستیم در کنارشان باشیم و رئیس جمهور از اینکه نتوانستند به صورت حضوری دراین جمع نورانی باشند پوزش طلبید.

اسماعیلی عنوان کرد: پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام مقدس یکی از مهمترین جلوه‌های تحقق عملی قرآن در زندگی بشری امروزی بود.



وی گفت: امام راحل آیات دیگر قرآن کریم را تفسیر و تبیین کرد و محصول این قیام الهی جامعه امروزی است که به برکت شهدای این عظیم الشان جشن چهل و چهارم آن را در سال پیش رو برگزار می‌کنیم. انقلاب با جنگ، خدعه و تحریف مواجهه شد اما جمهوری اسلامی به برکت اتکای به قرآن و عترت مشغول نورافشانی در منطقه و نظام بین المللی است.



وی ادامه داد: چیزی که آغازش با قرآن است باید مهمترین حرکتش هم فعالیت‌های قرآنی باشد. انس باقرآن مهمترین هدف تربیت دینی است. سبک زندگی قرآنی، تعلیم و تربیت قرآنی و برنامه‌های عملی در نظام جمهوری اسلامی برای تحقق این امر است و باید در بخش‌های مختلف آن را پیگیری کنیم. امروز هیچ عذری برای عدم حرکت و گسترش فعالیت‌های قرآنی پذیرفته نیست.



اسماعیلی با اشاره به وجود هزاران بقعه متبرک، ۲۶ هزار کانون فرهنگی هنری، ده هزار کتابخانه عمومی، ۲۵۰۰ مؤسسه قرآنی در وزارت ارشاد، حضور رایزنان فرهنگی در ۸۰ کشور افزود: بیش ازاین ظرفیت‌ها در خدمت دولت است. هزاران مدرسه از کودکستان تا دوره‌های پایانی شبکه بزرگی است که باید در کنار هم به ترویج و اشاعه قرآن منجر شود و اگر این امر اتفاق نمی‌افتد مشکل و کاهلی متوجه مسئولین است.

در جشنواره فجر سال آینده باید چندین فیلم ارزشمند قرآنی به نمایش دربیاید

وی با تاکید بر اینکه حوزه قرآن سرلوحه فعالیت‌های ما در همه بخش هاست، گفت: در حوزه سینما با نقطه مطلوبی که نظام آن را ترسیم کرده، فاصله داریم. در جشنواره فجر سال آینده باید چندین فیلم ارزشمند قرآنی به نمایش دربیاید. همین اتفاق در معاونت هنری نیز باید رقم بخورد. همین کاری که با همخوانی گروه اهل بیت اجرا شد. در معاونت هنری باید ترویج این امور در دستور کار قرار بگیرد.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تجربه خود در آخرین سفرش به لبنان گفت: هر کجا نمایشگاه می زنیم خطاطان آیات قرآنی را به رشته تحریر در میاورند که خیلی مورد استقبال مخاطبان قرار می‌گیرد.

وی افزود: انقلاب اگر بخواهد موضوع تمدن اسلامی را تداوم ببخشد چاره‌ای جز تمسک به قرآن نداشته و باید قرآن را در همه بخش‌های اصلی و هنری قرار دهیم. تلاش می‌کنیم در طول چهار سال قرآن منشأ تحول و حرکت رو به جلو شود.دولت در مجموع بخش‌ها این آمادگی را دارد تا مطالباتی را که رهبری از ما پیگیر هستند مانند تربیت میلیونها حافظ، عامل به قرآن و سبک زندگی قرآنی را به عرصه ظهور برسانیم.