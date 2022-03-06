به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت روز درختکاری و هفته منابع طبیعی، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز (یکشنبه) دو اصله نهال میوه کاشتند.
حضرت آیتالله خامنهای سپس در سخنانی، با تبریک روز ولادت با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام به ملت ایران، آن وجود شریف را کانون عشق ملت ایران و همه ملتهای مسلمان اعم از شیعه و غیرشیعه دانستند.
ایشان در ادامه، کاشت درخت را یک حرکت کاملاً دینی و انقلابی خواندند و افزودند: البته نگهداشت و حفظ درختان نیز کار بسیار مهمی است که باید رعایت شود.
رهبر انقلاب، گیاه زنده را آسایشبخش روح و نگهدارنده جسم انسان و منبع رزق خدادادی و همهجانبه برای آحاد بشر دانستند و تأکید کردند: به همین علت تخریب جنگلها و محیط زیست و پوششهای گیاهی، تخریب منافع ملی است و ویران کردن بخشی از جنگلها برای ساخت و ساز جز در موارد اضطراری، قطعاً به ضرر ملت است.
حضرت آیتالله خامنهای با ردّ نگاه تزئینی و حاشیهای به محیط زیست، این موضوع را از جمله اساسیترین مسائل کشور برشمردند و گفتند: یکی از کارهای جدی در حفاظت از محیط زیست، حفاظت از دو ثروت عظیم و ذخیره حیاتی ملتها یعنی «آب» و «خاک» و پرهیز از برخورد مسرفانه با آنها است که در این زمینه مسئولان باید به راهنماییهای متخصصان توجه کنند.
«حفاظت از حیات وحش» مسئله دیگری بود که رهبر انقلاب اسلامی بیتوجهی به آن را به ضرر منافع ملی دانستند و گفتند: در اسلام، شکار فقط در صورت نیاز به تغذیه مجاز است و در غیر این صورت، غیرمجاز و خلاف است و حتی سفر شکار سفر حرام شمرده شده است، بنابراین باید جلوگیری از شکار غیرقانونی را جدی گرفت و به موضوع حفظ حیات وحش اهتمام داشت.
ایشان در ادامه سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی را موظف به جلوگیری از تبدیل زمینهای کشاورزی دانستند و افزودند: این کار به ضرر منافع ملی است و زمینهای کشاورزی باید توسعه پیدا کند.
حضرت آیتالله خامنهای همچنین با تأکید بر لزوم توسعه انرژیهای پاک گفتند: توسعه انرژیهای غیر فسیلی مانند انرژی هستهای که استفاده از آن در دنیا روزافزون است و کشورهای منطقه ما نیز در حال حرکت به سمت آن هستند و نیز انرژیهای بادی و خورشیدی، باید جدی گرفته شود.
ایشان در پایان آحاد مردم را به کاشت و نگهداشت درختان فراخواندند و گفتند: انجام همه کارهای مهم نیازمند پشتوانه ملی است و درختکاری نیز از جمله کارهایی است که همه مردم میتوانند با کاشتن و حفظ درختان و جلوگیری از محو درختان و باغهای اطراف و درون شهرها، به گسترش پوشش گیاهی در کشور کمک کنند.
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