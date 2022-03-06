تکریم مادران دانشجو در دانشگاه های علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نخستین نشست کارگروه فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت با موضوع «افزایش جمعیت» با حضور دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت و دیگر اعضای کارگروه برگزار شد.

دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت گفت: موضوع جوانی جمعیت و فرزندآوری از موضوعات جدی است که همواره مقام معظم رهبری نسبت به آن تاکید جدی داشته و دارند و دکتر عین الهی وزیر بهداشت نیز باتاکید بر اقدامات فرهنگی و فرهنگ سازی نسبت به این موضوع، با جدیت پیگیر امور مربوطه است.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری این نشست‌ها با موضوع افزایش و جوانی جمعیت و بحث فرزندآوری و مبارزه با تک فرزندی و نهادینه کردن این مباحث در فضاها و محیط‌های دانشگاهی بتواند، بسترهای لازم را برای رسیدن به اهداف مورد نظر فراهم سازد.

شیراوژن خاطرنشان کرد: تلاش داریم بخشی از موضوعات مرتبط با بحث افزایش جمعیت را در قالب بخشنامه به معاونت‌های فرهنگی ودانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی ابلاغ کنیم تا پیگیری‌های لازم در این خصوص توسط آنها انجام شود و بخشی از کار را نیز توسط ستاد وزارت بهداشت به سرانجام برسانیم.

وی افزود: به هرحال قانون جوانی جمعیت وحمایت از خانواده، از موضوعات مهمی است و امیدوارم با همفکری و همیاری هم در ستاد و صف، بتوانیم بسترهای لازم برای تحقق اهداف مورد نظر را ایجاد کنیم.

معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت بر لزوم طراحی پوسترها و شعارهای تبلیغاتی مرتبط با موضوع افزایش جمعیت و جوانی جمعیت تاکید کرد وگفت: یکی از وظایف مهم ما در کارگروه فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت، تبلیغ، ترویج و فرهنگسازی با موضوع افزایش جمعیت، مبارزه با تک فرزندی و جوانی جمعیت است.

وی گفت: باید از طریق رسانه‌ها، اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی و ساخت پوستر، بروشور و... مخاطبان و افکار عمومی اعم از دانشگاهیان و عموم مردم را نسبت به این مقوله مهم اقناع کنیم و خوشبختانه در وزارت بهداشت با تغییر ریلی که درحال شکل گیری است درصدد هستیم افکار عمومی را نسبت به این مقوله مهم، آگاه و آشنا سازیم.

شیراوژن با اشاره به لزوم برگزاری مراسم‌های ساده ازدواج و تبلیغ و فرهنگسازی این مقوله در سطح جامعه بخصوص جامعه دانشگاهی اظهار داشت: باید تلاش کنیم موضوع برگزاری مراسم ساده ازدواج دانشجویی را در فضاها و محیط‌های دانشجویی فرهنگسازی کنیم.

وی گفت: در تلاش هستیم با بهره‌گیری از امکانات و بسترهایی که دانشگاه‌های علوم پزشکی در اختیار دارند، بتوانیم در ترغیب دانشجویان وجوانان به ازدواج و تشکیل خانواده نقش بسزایی ایفا کنیم. برگزاری جشن تکریم مادران دانشجو از جمله پیشنهاداتی است که مقرر است در ایام ماه شعبان برگزار شود.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به دیگر برنامه‌های در دستور کار موضوع افزایش جمعیت، گفت: ترجمه مقالات، مستندات و تحقیقات پژوهشگران کشورهای مختلف دنیا درخصوص سیاست‌های جمعیتی از دیگر دستورکارهای این حوزه است تا بتوان این مقالات را در اختیار اساتید، دانشجویان و مخاطبان گروه هدف قرار دهیم.

وی به موضوع آسیب های تک فرزندی و بحث سقط جنین اشاره کرد و گفت: موضوع افزایش فرزند و فرزندآوری در مقابل تک فرزندی باید در جامعه بخصوص جامعه دانشگاهی ترویج داده شود. برگزاری پویش هم نفس و اجرای طرح معرفت افزایی برای اساتید مامایی و همچنین تشکیل هسته‌های فرزندآوری در دانشگاه های علوم پزشکی و برگزاری نشست اساتید درس دانش خانواده از دیگر برنامه‌هایی است که می تواند به ما در مسیر رسیدن به اهداف کمک کند.

در نخستین نشست کارگروه فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت با موضوع «افزایش جمعیت» دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر مجید احمدی مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر محمدحسین نیکنام مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حضور داشتند.

همچنین دکتر علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دکتر شهلا خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور زنان، حجت الاسلام علی اصغر رکوفیان استاد حوزه و دانشگاه، دکتر حمید رضا اشراقی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، نسرین صالحی کارشناس ارشد سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر حاضران در این جلسه بودند.

مونا زینالو مشاور وزیر در امور زنان، سوده مصباح مسوول مشاوره هم نفس کوکب حضرت علی اصغر(ع) و زهرا رحمانی زاده زاده مشاور دکتر محمد بیگی در کمیسیون بهداشت و نیز دکتر عاطفه سمایی فعال حوزه جمعیت در خصوص مسائل مرتبط با سیاست‌های افزایش جمعیت و برنامه ها و راهبردهای مرتبط با قانوت جوانی جمعیت سخنانی ارائه کردند.