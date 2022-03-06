تدوین ۹ برنامه مرتبط با قانون جوانی جمعیت درصندوق رفاه علوم پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت (مفدا)، نخستین نشست کارگروه فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت با موضوع «افزایش جمعیت» برگزار شد.

در این نشست دکتر علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، اقدامات این صندوق و برنامه‌های مرتبط با قانون جوانی جمعیت را تشریح کرد.

وی گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت یکسری برنامه‌های هم راستا با قانون جوانی جمعیت تدوین کرده است که از جمله می‌توان به تسهیلات فرزندآوری، افزایش مقدار و تعداد وام‌های ودیعه مسکن به دانشجویان متاهل، افزایش سرانه حق اولاد دانشجویان اشاره کرد.

محمدی خاطرنشان کرد: برقراری وام ازدواج دانشجویی، برقراری تسهیلات فرزندآوری، افزایش وام ودیعه مسکن نخبگان، افزایش وامهای دانشجویان متاهل و کمک در تجهیز و بهسازی خوابگاه‌های متاهلی دانشجویی و نیز ساخت خوابگاه‌های متاهلی از دیگر برنامه های صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت است.

وی افزود: توسعه حمایت از دانشجویان در راستای پیاده سازی سیاست‌های افزایش جمعیت از جمله راهبردهای ما به شمار می‌رود و ما در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با ۹ برنامه اصلی مرتبط با قانون جوانی جمعیت تلاش داریم به اهداف مورد نظر دست یابیم.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفت: ارائه کمک های راهبردی در جهت توسعه صندوق‌های فعلی قرض الحسنه خیرین، استفاده از ظرفیت‌های ماده ۶۳ قانون احکام دائمی جهت ساخت خوابگاه ها و بهره مندی دانشجویان دستیاری از بیمه تکمیلی و تاکید بر پوشش کامل هزینه‌های ناباروری، نازایی و زایمان برای دانشجویان از دیگر برنامه های در مسیر سیاست‌های افزایش جمعیت و قانون جوانی جمعیت در دستور کار صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت است.

در نخستین نشست کارگروه فرهنگی قرارگاه جمعیت وزارت بهداشت با موضوع «افزایش جمعیت» دکتر عباس شیراوژن معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، دکتر مجید احمدی مدیرکل فرهنگی وزارت بهداشت، دکتر محمدحسین نیکنام مدیرکل همکاری‌های بین الملل وزارت بهداشت، فاطمه محمدبیگی نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده حضور داشتند.

همچنین دکتر علی اکبر محمدی رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دکتر شهلا خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور زنان، حجت الاسلام علی اصغر رکوفیان استاد حوزه و دانشگاه، دکتر حمید رضا اشراقی مدیرکل دانشجویی وزارت بهداشت، نسرین صالحی کارشناس ارشد سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر حاضران در این جلسه بودند.

مونا زینالو مشاور وزیر در امور زنان، سوده مصباح مسوول مشاوره هم نفس کوکب حضرت علی اصغر(ع) و زهرا رحمانی زاده زاده مشاور دکتر محمد بیگی در کمیسیون بهداشت و نیز دکتر عاطفه سمایی فعال حوزه جمعیت در خصوص مسائل مرتبط با سیاست‌های افزایش جمعیت و برنامه ها و راهبردهای مرتبط با قانوت جوانی جمعیت سخنانی ارائه کردند.