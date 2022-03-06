افزایش ۵۰درصدی میانگین بارش در سرشاخه زاینده رود

نوید حاجی بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه میانگین بارش استان اصفهان از ابتدای سال آبی (مهرماه) تاکنون به ۱۱۲ میلیمتر رسیده است، اظهار داشت: میانگین بارندگی استان در مدت مشابه سال آبی گذشته ۱۰۰ میلیمتر و در بلندمدت ۱۲۶ میلیمتر بوده است.

او افزود: مقایسه آمارها نشان می‌دهد میانگین بارشی استان تا امروز نسبت به مشابه سال پیش ۱۲ درصد افزایش یافته است با وجود این نسبت به بلندمدت همچنان ۱۱ درصد کاهش بارندگی داریم.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان ادامه داد: طبق پیش‌بینی‌ها و آنگونه که انتظار می‌رفت بارش‌ها در زمستان امسال در استان و سرچشمه‌های آبی حوضه زاینده رود افزایش پیدا کرد و در کوهرنگ تا امروز ۹۴۳ میلیمتر بارش ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۶۳۴ میلیمتر بود حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و با میانگین بلندمدت برابر است.

کاهش ارتفاع برف در سرچشمه زاینده‌رود

حاجی بابایی افزود: با وجود این هم اکنون ارتفاع برف نسبت به شرایط طبیعی کم است و به حدود ۲۵ سانتیمتر می‌رسد و در مقایسه با بلند مدت مشابه که ۹۰ سانتیمتر بوده ۶۵ سانتیمتر ارتفاع برف این منطقه کم شده چرا که بارش‌های اخیر به صورت باران بوده است.

وی خاطرنشان کرد: این امر کمی نگران کننده است زیرا نشان می‌دهد ذخیره مطمئنی برای فصول گرم ندارد.

معاون توسعه و پیش بینی هواشناسی استان اصفهان ابراز داشت: بر پایه آخرین الگوهای هواشناسی تا پایان اسفند ماه سال جاری شرایط بهبود بارش‌ها را در استان اصفهان و سرچشمه‌های حوضه آبریز زاینده رود انتظار داریم و بیشتر مناطق استان تا پایان سال بارش‌های طبیعی را دریافت می‌کنند و در سرچشمه‌های زاینده‌رود نیز بارش‌ها متمایل به فراتر از میانگین طبیعی خواهد بود.

احتمال تضعیف فعالیت سامانه‌های بارشی در نیمه اول فروردین

حاجی بابایی با بیان اینکه الگوهای کنونی حاکی از تضعیف بارش‌ها و کاهش سامانه‌های جوی در نیمه اول فروردین است، خاطرنشان کرد: از نیمه دوم فروردین ماه نیز مجدد بهبود بارش‌ها را انتظار داریم.

وی در عین حال تاکید کرد: هم اکنون برای اظهار نظر درباره بارش‌های بهاره زود است زیرا ممکن است الگوها تغییر کنند از این رو در هفته‌های پیش رو جزئیات دقیق‌تری از وضعیت جوی فروردین ماه را اعلام خواهیم کرد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان درباره وضعیت دمایی استان در روزهای پایانی اسفندماه نیز اظهار داشت: در کنار افزایش دما از هفته‌های سوم و چهارم اسفند، کمینه‌های دما در سراسر استان به ویژه در نیمه شمالی اصفهان بین ۲ تا ۳ درجه سانتیگراد کاهش می‌یابد و در ساعات صبح به ویژه هوا خنک‌تر است.