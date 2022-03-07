به گزارش خبرنگار مهر، بهرام ستاری امروز دوشنبه در جریان بازدید وزیر کشور از شهرستان پلدختر اظهار داشت: مقدمات تبدیل شدن شهر معمولان به شهرستان فراهم شده است.

وی گفت: با موافقت وزارت کشور و مصوبه هیئت دولت این شهر به زودی به عنوان شهرستان اعلام خواهد شد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان هدف از این امر را ارتقای شاخص‌های این شهرستان در راستای محرومیت زدایی از آن عنوان کرد و افزود: به زودی با اعلام موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت دولت معمولان شهرستان خواهد شد.

ستاری با بیان اینکه شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هم پیوستن چند بخش همجوار که از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی واحد متناسب و همگنی را به وجود آورده‌اند، گفت: شهرستان معمولان به دلیل دارا بودن دهستان‌های متعدد و بخش‌های مختلف زمینه شهرستان شدن را دارا است که امیدواریم با موافقت وزارت کشور و تصویب هیئت دولت زمینه رشد و ترقی این منطقه را فراهم کرد.

وی تصریح کرد: با توجه به جمعیت این شهر و در نظر گرفتن وضع پراکندگی و اقلیمی موجود در آن شایسته است این امر زودتر تحقق یابد.

بنا بر این گزارش، وزیر کشور به منظور بررسی آخرین وضعیت اجرای مصوبات سفر رئیس جمهور امروز وارد فرودگاه خرم‌آباد شد و برای بازدید از شهرستان‌های پلدختر و کوهدشت عازم این مناطق شد.

احمد وحیدی پس از بازدید از این دو شهرستان، ظهر امروز به خرم آباد باز می‌گردد و در ادامه از دو منطقه شهری مرکز استان بازدید خواهد کرد.

شرکت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان، همایش شهرداران و شورای تأمین از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر کشور به لرستان خواهد بود.