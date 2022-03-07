به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحدیان پیش‌از ظهر دوشنبه در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره فراهم آمدن مقدمات اجرای طرح استقبال از بهار ۱۴۰۱، اظهار کرد: از شهرداری مشهد، معاونت خدمات و محیط‌زیست شهری و قشر زحمتکش و میدانی شهرداری بابت تلاش‌های شبانه‌روزی در این ایام، کمال تقدیر و تشکر را داریم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد گفت: تلاش‌های مجدانه کارگران خدمات شهری که درصدد هستند تا چهره شهر را در ایام نوروز به بهترین شکل، تزئین نمایند، کمتر به اطلاع عموم رسیده و شهرداری در فضای اطلاع‌رسانی خود باید بیش از پیش این زحمات خالصانه را به تصویر بکشد.

وی در ادامه از شهروندان مشهدی خواست تا این روزها با توجه به فعالیت گسترده و شبانه‌روزی نیروهای شهرداری برای فضاآرایی شهر، توجه بیشتری به این عزیزان داشته باشند و با احتیاط بیشتری در سطح شهر تردد کنند.

موحدیان در ادامه گفت: امیدواریم با فروکش کردن میزان ابتلاء افراد به کرونا و بهبود شرایط، زائران بیشتری را در مشهد مقدس داشته و خدمتگذار خوبی برای زائران بارگاه منور رضوی باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر مشهد ضمن تبریک اعیاد شعبانیه نیز افزود: امیدواریم به برکت این ایام و مدد اهل بیت (ع)، در ارائه خدمات حوزه شهری به شهروندان و زائران بارگاه منور رضوی، موفق‌تر از گذشته عمل کنیم.

وی با تبریک سوم شعبان، روز پاسدار، به تمامی پاسداران و پرچم‌داران امنیت کشور، گفت: استقلال و امنیت امروز این مرز و بوم را مرهون و مدیون پاسداران، بسیجیان و ارتش و نیروی انتظامی هستیم.

موحدیان همچنین با تبریک روز جانباز، ایشان را شهدای زنده انقلاب و سند جنایت صدام‌حسین و حامیان رژیم ستمگر بعث عراق دانست که مشاهده آن‌ها، تداعی‌کننده مظلومیت رزمندگان در دوران جنگ است.

لزوم تقویت پیوندهای اجتماعی و خانواده با جهت‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی

در ادامه رضا سلم‌آبادی، مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان رضوی نیز اظهار کرد: پیوندهای اجتماعی و خانواده با جهت‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی، نیازمند تقویت است و برای گام برداشتن در مسیر تحقق این مهم، باید سعی بر توانمندسازی اقتصادی مردم داشته باشیم.

مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان رضوی گفت: شورای شهر و مدیریت شهری، حوائج بسیاری از مردم در حوزه‌های مربوط به شهر و شهرداری را پاسخگویی و حل و فصل می‌نماید و از این حیث، کمال و تقدیر را از شورای شهر داریم.

وی با بیان اینکه کمیته امداد امام‌خمینی (ره)، نهادی انقلابی است که با شکل‌گیری انقلاب اسلامی شکل گرفت و روز به روز، نوع فعالیت‌های این مجموعه تغییر یافته، گفت: پس از ایثارگران و جانبازان، محرومان بودند که به منظور دفاع از آرمان‌های انقلاب، پا به عرصه گذاشتند

سلم‌آبادی افزود: امام راحل (ره) می‌‎فرمایند که اگر بتوانیم اقدام سازنده‌ای در بحث تکفل خانواده‌های نیازمند انجام دهیم، وظیفه اصلی نظام را اجرایی ساخته‌ایم؛ بسیار خرسندیم که امروز به همت مردم، خیرین، سازمان‌های مختلف و … اقدامات سازنده‌ای بنا به فرمایشات بنیانگذار کبیر انقلاب شکل گرفته است.

مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان رضوی بیان کرد: در یک بازه زمانی، قله‌های کشور، جنگ بود ولی الان این قله‌ها، اشتغالزایی و رفع بیکاری و فقر است؛ کمیته امداد بر اساس همین مهم، با اعطای تسهیلات ارزان قیمت، ۲۰ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

وی با تاکید بر لزوم تقویت پیوندهای اجتماعی و خانواده با جهت‌گیری رفتارهای فردی و اجتماعی، گفت: برای گام برداشتن در مسیر تحقق این مهم، باید سعی بر توانمندسازی اقتصادی مردم داشته باشیم.

سلم‌آبادی با اشاره به شیوع کرونا و شرایط سخت پیش آمده برای اقشار ضعیف جامعه، بیان کرد: در این ایام، مردم ما به معنی واقعی گل کاشتند و بر اساس آمار، کمک‌های مردمی طی ۲ سال اخیر، به مراتب بیشتر از کمک‌های پیش از دوران کروناست؛ این نشان داد که مردم ایران، برای یاری رساندن به همنوعان خود منتظر دستگاه‌ها و سازمان‌ها نمی‌شوند و آتش به اختیار، قدم در عرصه می‌گذارند.

مدیرکل کمیته امداد امام‌خمینی (ره) خراسان رضوی از شورای شهر خواست تا بخشی از فضاهای اطلاع‌رسانی در اختیار شهرداری به معرفی طرح‌های کمیته امداد اختصاص یابد.

گفتنی است؛ به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شد که معبر فرعی شهید کاشانی ۷۳، با حفظ شماره به نام شهید «محمدمهدی متدین طوسی»، معبر فرعی رسالت ۱۰۶ به نام شهید «حجی محمد نجاتی»، معبر فرعی شهید فاطمیان ۲/۱۱ واقع در خیابان مهرمادر به نام شهید «غلامرضا خدادوست» و معبر فرعی شهید مفتح ۳۸ واقع در بلوار شهید مفتح به نام شهید «جعفر برومندنیا» نامگذاری شود.