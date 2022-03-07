به گزارش خبرنگار مهر مریم اردبیلی مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران در شانزدهمین رویداد زنان، کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی؛ پیشران اقتصاد گفت: زنان سرپرست خانوار مایه افتخار و گنج‌های ما در شهر تهران هستند که در زمینه تولید ملی نقش آفرینی می‌کنند؛ این نمایشگاه بازنمایی محصول تلاش ۳۵۰۰ زن سرپرست خانوار تهرانی است که به صورت غیرمستقیم ۵ هزار نفر دیگر نیز از آن منتفع می‌شوند.

مدیرکل امور بانوان شهرداری تهران افزود: در بحث کسب و کارهای خرد خانگی، ۶۴ زیر ساخت کوثر در شهرداری تهران داریم و امید داریم که تا سال آینده این ظرفیت را بیش از دو برابر کنیم؛ قبلاً در مقطعی به مشاغل خرد و کسب و کارهای خانگی به عنوان گوشه‌ای از فعالیت اقتصادی نگاه می‌شد و ما از مدل اصلی تاریخی خودمان که اهمیت فراوانی به این نوع کسب و کار می‌داد، فاصله گرفتیم.

وی تصریح کرد: در مقطعی مدرنیته و کارخانه‌های بزرگ اهمیت پیدا کردند، اما به مرور کسب و کارهای خرد رنگ و بوی بیشتری به فضای اقتصادی ما داد؛ تم امسال این نمایشگاه و رویداد این است که کسب و کارهای خرد و مشاغل خانگی در قرن پانزدهم و گام دوم انقلاب پیشران اقتصاد ما باشد.