شریفی: ۲۹ صندوق اعتباری زنان روستایی در مرکزی فعال است

زهرا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نیمه نخست امسال ۱۹ هزار نفر در زمینههای مختلف آموزش دیدهاند که این آموزشها شامل آموزشهای انفرادی، مهارتی، رسانهای و مجازی بوده است.
وی افزود: در حوزه آموزشهای مهارتی نیز ۴۷ هزار و ۷۰۰ نفر در دورههای مختلف سه تا ۱۵ روزه آموزش دیدهاند.
شریفی تصریح کرد: یک هزار و ۷۵۶ نفر از زنان روستایی آموزشهای تخصصی در زمینه تولید محصول سالم، ایجاد گلخانههای کوچکمقیاس، تولیدات دامی و صنایع تبدیلی دریافت کردهاند که این آموزشها میتواند زمینه ایجاد مشاغل خانگی و افزایش درآمد خانوار را فراهم کند.
وی ادامه داد: ۲۹ صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ۲۹ روستا با ۹۲۲ نفر عضو فعالیت دارند و از طریق تسهیلات، زمینه ایجاد مشاغل خرد و خانگی را فراهم میکنند.
مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تاکید کرد: ۲ هزار و ۵۰۰ نفر از روستاییان از برنامههای توانمندسازی بهرهمند شدهاند که در این برنامهها دانش بومی و دانش و فناوری جدید به کشاورزان و بهرهبرداران منتقل میشود.
وی افزود: ۳۴ محقق معین در ۲۹ مرکز جهاد کشاورزی به صورت ماهیانه حضور دارند و با ارتباط مستقیم با کشاورزان و کارشناسان، مشاوره فنی و علمی به بهرهبرداران این استان ارائه میکنند.
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