اولویت مدیران انقلابی مبارزه با فساد و تبعیض در جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد رضا حسینی بعدازظهر پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران گفت: باید تبعیض از ادارات کل اجرایی ما برچیده شود و این رفع تبعیض برای مردم باید محسوس باشد.

وی دولت سیزدهم را دولتی مردمی با دغدغه‌های انقلابی برشمرد و گفت: در نظامی که برای هر پست مدیریتی آن؛ صدها شهید تقدیم کرده‌ایم، مدیرانی باید بر مسند بنشینند که پایبندترین افراد به ارزش‌های اسلامی باشند و درد مردم را درد خود بدانند.

وی از مدیران کل تعاون و کار استان مازندران خواست تعامل بیش از پیش با مردم به ویژه اقشار ضعیف و ساده زیستی را در اولویت کار خودشان قرار دهند و با هر گونه فسادی برخورد قاطع کنند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ ارتباط با آحاد مردم به ویژه نخبگان و جوانان را یک ضرورت برای مدیران انقلابی ذکر کرد و گفت؛ امروز توجه به معیشت مردم مورد تاکید همه مسئولان عالی نظام است و در این خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حضور وزیری جهادی و انقلابی در رأس آن؛ رسالتی خطیر برعهده دارد.