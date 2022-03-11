کتابداران گرمساری ۴۶۰ فعالیت فرهنگی انجام دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حسن نور محمدی صبح آدینه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی گرمسار با حضور مدیرکل کتابخانه. های عمومی استان سمنان و سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار در محل کتابخانه عمومی استاد مطهری با بیان اینکه سال گذشته علی رغم محدودیت‌های کرونایی اقدامات خوب فرهنگی در شهرستان برگزار شد، تاکید کرد: کتابداران حتی در فضای مجازی نیز فرهنگ کتابخوانی را ترویج دادند.

وی با بیان اینکه در سالی که به پایان آن نزدیک هستیم ۴۶۱ مورد فعالیت فرهنگی توسط کتابداران شهرستان در بخش‌های مختلف به انجام رسیده است، افزود: این اقدامات در کنار شرایط دشوار کرونایی صورت گرفت که جای تقدیر دارد.

ارتقای زیرساخت‌های کنونی

رئیس دبیرخانه انجمن کتابخانه های عمومی گرمسار با بیان اینکه کتابخانه های شهرستان علی رغم مشکلات مختلف با انجام کارهای مختلف فرهنگی متفاوت‌تر از گذشته به دنبال افزایش اقبال و استقبال قشر جوان از فرهنگ مطالعه هستند، گفت: توانمندی کتابداران در ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه نقشی اساسی دارد.

نورمحمدی خواستار ایجاد زیرساخت‌های مناسب بروز فراخور حال و روز مردم گرمسار شد و گفت: با این اقدامات می‌توانیم تعداد کتاب خوان‌های شهرستان را افزایش دهیم.

علیرضا کاشی سرپرست فرمانداری شهرستان گرمسار در سخنانی کوتاه با بیان اینکه مطالعه کتاب و ترویج کتاب با یک هزینه ناچیز بسیاری از مشکلات جامعه را رفع می‌کند، گفت: بسیاری آسیب‌های اجتماعی ما در سایه مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی قابل رفع شدن است.

فضای کتابخانه گرمسار محدود است

محمد طاهریان مدیرکل کتابخانه های عمومی استان سمنان نیز در سخنانی کوتاه ضمن تقدیر از فعالیت کتابداران بدون هیچ چشم داشت و در سراسر استان، گفت: با توجه به کتابداران با انگیزه و فعال و کتابخانه ها موجود با امکانات محدود در اجرای برنامه متنوع فرهنگی و علمی خصوصاً برگزاری نشست‌های علمی فرهنگی، شهرستان گرمسار دارای شاخص‌های خوبی را در استان است.

وی با بیان اینکه کسب رتبه کتابدار برتر در چند سال اخیر نشان دهنده ظرفیت‌های خوب کتابداران گرمساری است، بیان کرد: قدمت و محدودیت فضای کتابخانه های موجود در گرمسار، نیاز به بروز شدن و ارتقای آنها را دو چنان کرده که امیدواریم بتوانیم در این زمینه مساعدت خوب مسئولان ارشد استانی و شهرستانی را جلب کنیم.

به گزارش مهر، در این نشست مصوب شد فرمانداری شهرستان گرمسار برای برون رفت از مشکل کمبود فضای کتابخانه گرمسار و توسعه کتابخانه های عمومی و ایجاد یک کتابخانه استاندارد در شأن مردم گرمسار و همچنین خصوص انتقال و واگذاری ساختمان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (فعلاً در اختیار اداره ورزش و جوانان است) پیگیری‌هایی را انجام دهد.