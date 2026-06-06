«کتابخانه سیار» گامی مؤثر در توسعه فرهنگی گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا آرامی ظهر شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان گرمسار در فرمانداری، با تبریک سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم (ع)، با اشاره به روایتی از آن حضرت درباره ضرورت محاسبه نفس اظهار کرد: انسان در زندگی روزمره با مشغله‌های فراوانی روبه‌رو است و کتابخوانی فرصتی ارزشمند برای تفکر، تامل و بازنگری در مسیر زندگی به شمار می‌رود.

وی افزود: کتاب زمینه‌ساز رشد فکری، فرهنگی و معنوی انسان است و جامعه‌ای که با کتاب مانوس باشد، از ظرفیت بیشتری برای پیشرفت و کاهش آسیب‌های اجتماعی برخوردار خواهد بود.

امام جمعه گرمسار همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده به خصوص کتابخانه سیار بیان کرد: این دست اقدامات به ترویج فرهنگ مطالعه کمک خوبی خواهد کرد.

آرامی با اشاره به استقبال خوب مردم گرمسار از کتاب و کتابخوانی بیان کرد: ساخت کتابخانه مرکزی در این شهرستان به عنوان یک مطالبه جدی دنبال شود.

به گزارش مهر، در این جلسه موضوع برگزاری کلاس‌های اوقات فراغت در کتابخانه‌های عمومی نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر برنامه‌ریزی هدفمند برای جذب نوجوانان و جوانان در ایام تابستان تأکید شد