دروغگویی رسانه های غربی درباره جنگ اوکراین/ آمریکا عامل اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته رشت به تشکیل بنیاد شهید و امور ایثارگران به فرمان امام خمینی (ره) در تاریخ ۲۲ اسفند ۵۸ اشاره و اظهار کرد: در تقویم ملی جمهوری اسلامی ایران این روز به روز شهدا نامگذاری شده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در زمینه بزرگداشت شهدا، افزود: ایشان فرموده‌اند بزرگداشت شهدا برای آینده کشور حیاتی و ضروری است و باید به جامعه ایثارگران توجه مادی و معنوی شود.

امام جمعه در ادامه به تأکید رهبر معظم انقلاب در زمینه جهان تبیین اشاره کرد و گفت: زمانی که دشمن مورد هدف قرار گرفته و از میدان بیرون شود جهان انجام شده است.

رسالت اصلی جهاد تبیین به عهده رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما است

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید بر اینکه جهاد تبیین رسالت اصلی اهالی انقلاب و رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما است، اضافه کرد: دشمن تمام تلاش خود را به کار گرفته تا انقلاب اسلامی را از طریق جنگ نرم از بین ببرد.

آیت الله فلاحتی به مقایسه انقلاب اسلامی با کشورهای پیشرفته توسط برخی افراد اشاره کرد و یادآور شد: مقایسه انقلاب اسلامی با کشورهای پیشرفته باید در مدت ۴۰ سال گذشته باشد.

وی با اشاره به ایجاد موانع و مشکلات در مقابل انقلاب اسلامی، اظهار کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی قدرت‌های سلطه گر تمام هجمه خود را علیه نظام جمهوری اسلامی به کار گرفتند و جنگ ۸ ساله و فتنه ۸۸ از آن جمله است.

امام جمعه رشت، بسیاری گزارش‌های ارائه شده از کشورهای پیشرفته را توسط ضد انقلاب عنوان کرد و افزود: اگر کشورهای دیگر پیشرفتی داشتند اما پیشرفت معنوی نداشتند و غرب و اروپا به لحاظ معنوی در حضیض ذلت قرار دارند.

ایران به عنوان تنها کشوری که حقوق زنان را رعایت می‌کند

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران تنها کشوری است که حقوق زن در عرصه‌های مختلف را رعایت می‌کند، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با مجاهدت جوانان و مردم خود به قله‌های بلند رسیده است.

وی آمریکا را عامل اصلی جنگ اوکراین دانست و بیان کرد: در جنگ روسیه و اوکراین به این باور رسیدیم که رسانه‌های غربی دروغگویان محض هستند.

امام جمعه رشت پیرامون حقوق فرزندان توسط پدر و مادر در راستای سبک زندگی اسلامی، گفت: رعایت حقوق فرزندان بر پدران و مادران لازم و واجب است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه برنامه معنوی در دوران بارداری اثرگذار است، اظهار کرد: تلاوت قرآن اکسیر اعظم است و مادر در دوران حاملگی نباید از تلاوت قرآن غافل باشد.

وی، ایجاد فضای آرام، لطیف و معنوی توسط همسر برای مادر در دوران حاملگی را حائز اهمیت خواند و یادآور شد: پدر و مادر از پرخاشگری نسبت به همدیگر در دوران حاملگی پرهیز کنند.