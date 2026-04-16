مادر ۸ شهید جنگ رمضان: ما سنگر خیابان را حفظ می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، طاهره سرباز شامگاه پنجشنبه در اجتماع مردم رشت با اشاره به پیوند چهار دهه‌ای خود با استان گیلان، میدان فرهنگ رشت را مکانی با خاطرات ماندگار برای خود و اصالت گیلانی همسر توصیف کرد و ضمن ادای احترام به مقام شهدای گیلان از جمله شهید حسین املاکی (شهید دلاور به فرموده رهبر انقلاب)، شهید حسین قمی، گفت: میدان شهدای ذهاب رشت قدمگاه شهید حاج قاسم سلیمانی بوده است که افتخار داشتم امشب در اینجا حضور داشته باشم.

وی با اشاره به پیشینه تشکیل حکومت شیعی در آستانه اشرفیه توسط شهید اشرف‌الدین (برادر تنی امام رضا علیه‌السلام)، بر ضرورت بصیرت تاریخی تأکید کرد و با ابراز تأسف از خالی شدن خیابان‌ها در برخی برهه‌ها افزود: تصمیم بر این است که از خیابان کنار کشیده نشود و سنگرها به خیابان آورده شوند، اما ای کاش شب قبل از شهادت رهبر و پس از فتنه ۱۸ دی، خیابان‌ها خالی نمی‌ماند.

وی با اشاره به بیانات تاریخی امام خمینی (ره) درباره «فتنه عاشورایی» افزود: امام فرموده بودند «به قله دارید نزدیک می‌شوید، فتنه عاشورایی در میان است» اما عمق این هشدار در آن زمان به درستی درک نشد و در این فتنه آخرالزمانی، خود امام راحل شهید شد.

روایت شهادت فرزندان؛ از مجتمع مسکونی تا میدان انقلاب

این مادر شهید در ادامه با اشاره به شهادت فرزندان خود در حملات اخیر، تصریح کرد: یکی از فرزندان وی دکترای علوم سیاسی و استاد دانشگاه بود و عروس وی با وجود تحصیل در دانشگاه امام صادق (ع) و وکالت، دفتر کار خود را کنار گذاشته و تربیت نسل جدید را اولویت قرار داده بود.

وی گفت: در جریان حملات موشکی به اطراف بیت رهبری، مردم حتی پیش از اطمینان از ایمنی خود، تنها نگران سلامت رهبر انقلاب بودند و فقط می‌پرسیدند «آقا سالم است؟ آقا زنده است؟»

وی با تأکید بر اینکه از شهادت فرزندان خود ناراحت نیست، تصریح کرد: شهدا ذخیره انقلاب هستند و ملت باید از این صندوق ذخیره برای پیشرفت استفاده کند.

هشدار به تیم مذاکره‌کننده: با مردم روراست باشید

این مادر شهید در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به آیه ۱۲ سوره توبه، به تیم مذاکره‌کننده کشور هشدار داد و گفت: قرآن می‌فرماید اگر دشمن پس از پیمان بستن، عهدشکنی کرد و دین شما را مسخره نمود، با ائمه کفر جنگیده شود. ما چند بار باید از یک سوراخ گزیده شویم؟

وی خطاب به دیپلمات‌ها تأکید کرد: با مردم روراست باشید. اگر شما حرف نزنید، مردم حرف را از دشمن خواهند شنید و آن زمان دیگر نمی‌توانند حرف شما را باور کنند.

این مادر شهید در پایان با اشاره به آخرین پیام یکی از فرزندان شهید خود، گفت: در آخرین پیام این شهید آمده بود «غم بسیار است اما اشکالی ندارد، حواسمان هست. مطمئن باشید خدا و پیغمبرش راست می‌گویند» و سپس آیه «حسبنا الله و نعم الوکیل» تلاوت شده بود.

وی با بیان اینکه پیروزی شرط و شروط دارد، تأکید کرد: خداوند در قرآن می‌فرماید «اصبروا و اتقوا»؛ صبر کنید و تقوا پیشه کنید و یک نمونه صبر، حضور مردم در سرمای سخت زمستان است. ما تا شنیدن پیام پیروزی از لب‌های مبارک رهبر انقلاب، در خط ولایت و کف خیابان خواهیم ماند.