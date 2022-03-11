ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی راهیان نور برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه ویژه برنامه گرامیداشت روز ملی راهیان نور در اردوگاه شهید باکری خرمشهر با حضور محمد اسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشور برگزار شد.

در این مراسم نیز سردار قریشی جانشین سازمان بسیج مستضعفین، سردار ادیبی دبیر ستاد مرکزی راهیان نور کشور و مسئولان کشوری و فرماندهان نظامی، انتظامی و لشکری و مهمانان راهیان نور سراسر کشور حضور داشتند.

رضا فتوحی معاون اقتصادی استاندار خوزستان، نادر عمیدزاده فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر نیز در این مراسم حضور داشتند.