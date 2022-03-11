درآمد کشاورز مازندرانی اندک و پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد ساداتی نژاد جمعه شب در جلسه شورای اداری با بیان اینکه ۲۷ درصد اعتبارات کل سفر مربوط به کشاورزی است، افزود: حمایت از جنگل‌ها و مراتع، اجرای طرح‌های آبخیزداری و یگان حفاظت، بهسازی بنادر صیادی و تعاونی‌های صیادی، حمایت از سایت پرورش ماهی در قفس و پرورش میگو در بهشهر از جمله مصوبات سفر است.

وی گفت: تکمیل و تجهیز مراکز تحقیقات برنج با ۶۰ میلیارد تومان، توسعه باغات و اراضی شیبدار، اصلاح باغات سیاه ریشه و مرکبات ۲۴۰ میلیارد تومان، زهکشی اراضی کشاورزی، پوشش کانال‌های آبیاری، سامانه‌های نوین آبیاری با هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار، بازسازی و تجهیز مرغ لاین، تأمین آب شرب انسان و دام از دیگر طرح‌ها ی مصوب است.

ساداتی نژاد گفت: صدور اسناد قضائی، حدنگاری، مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز از دیگر طرح‌ها بوده و ۳۰۷ میلیارد تومان اعتبار در این بخش درنظر گرفته شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قرنطینه دامی، مبارزه با مگس مدیترانه ای با ۱۰ میلیارد تومان اعتبار و تقویت صنایع تبدیلی و ارزش افزوده با سه هزار میلیارد تومان اعتبار از دیگر مصوبات بخش کشاورزی سفر دولت است.

وی گفت: متأسفانه سطح درآمد کشاورز مازندران از هر هکتار ۲۷۹ دلار است درحالی که در کشور اروپایی ۱۰ برابر این میزان درآمد کسب می‌شود و باید سرمایه گذاری بیشتری در حوزه کشاورزی مازندران انجام دهیم.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه انبارها از ام دی اف پر از کالا است، خواستار بازنگری در واردات این محصول برای فعال کردن کارخانه ام دی اف در استان شد و گفت: در حوزه برنج نیز دولت توجه ویژه ای خواهد داشت.