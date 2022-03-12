به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران، «ارسلان رحیمی» در نشست ارائه گزارش عملکرد سالانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران با اشاره به اینکه حجم انتقال پارسال، رکوردی در سطح شرکت به شمار می‌آید، گفت: انتقال ایمن و پایدار وظیفه اصلی شرکت به‌شمار می‌آید و ثبت رکورد بیشترین حجم انتقال موفقیتی است که با تلاش و کوشش نیروهای شرکت در همه مناطق کشور به‌دست آمده است.

وی افزود: استفاده از توان داخلی به باوری در شرکت تبدیل شده است و امروز تعمیر اساسی و حتی تولیدمحور توربین‌ها در داخل کشور با بهره‌گیری از توان سازندگان داخلی انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران به نقش مهم سرمایه انسانی در فعالیت‌های سخت و طاقت‌فرسای شرکت اشاره و تأکید کرد: این مجموعه با اعتقاد به سرمایه بودن نیروی انسانی، نخستین شرکتی است که طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای پیمانکاری را اجرا کرد و هم‌اکنون نیز افزون بر انجام امور طبقه‌بندی نیروهای مدت موقت، چارت سازمانی نیروهای رسمی را تهیه کرده و امید می‌رود در آینده نزدیک مراحل نهایی آن انجام شود.