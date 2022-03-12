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۲۱ اسفند ۱۴۰۰، ۲۱:۲۲

استاندار قزوین:

مبادی ورودی قزوین ساماندهی شوند

مبادی ورودی قزوین ساماندهی شوند

قزوین – استاندار قزوین عدم ساماندهی مبادی ورودی استان قزوین را یکی از آلودگی‌های بصری قزوین دانسته و بر ساماندهی آن تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر شنبه در شورای برنامه‌ریزی استان قزوین با بیان اینکه شورای برنامه‌ریزی با هدف سیاست گذاری برای استان تشکیل شده است، اظهار کرد: این شورا به نوعی هیئت دولت در استان محسوب می‌شود و رأی آن جایگاه بالایی در استان دارد.

وی با بیان اینکه مدیران استان باید به دنبال تخصیص اعتبارات باشند، افزود: دریافت بودجه و اعتبارات استان نیازمند پیگیری مدیران است.

استاندار قزوین تصریح کرد: استان قزوین دارای ظرفیت‌های گردشگری بسیار بالایی است و همه مسئولین باید برای تبدیل قزوین به مقصد گردشگری برنامه داشته و همراهی لازم را در این زمینه داشته باشند.

وی یکی عدم ساماندهی مبادی ورودی استان قزوین را یکی از آلودگی‌های بصری قزوین دانسته و تصریح کرد: ساماندهی این مبادی نیازمند ورود جدی همه دستگاه‌های استان با محوریت میراث فرهنگی و محیط زیست هستیم.

اعلایی در پایان یادآور شد: نوروز امسال فرصت مناسبی برای جذب گردشگر به استان قزوین است و همه باید تلاش کنیم تا از این فرصت به درستی به نفع استان استفاده شود.

کد مطلب 5445449

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