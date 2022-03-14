آلمان به دنبال خرید جنگنده های آمریکایی «اف ۳۵» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رسانه های آلمانی اعلام کردند که این کشور قصد خرید ۳۵ جنگنده «اف-۳۵» آمریکایی را با هدف تقویت نیروی هوایی خود را دارد.

بنابر این گزارش، «اف-۳۵»جدیدترین جنگنده در جهان است و به سختی توسط رادار دشمن شناسایی می شود و در واقع رادار گریز است.

این اولین معامله خرید تسلیحات نظامی آلمان برای تقویت نیروی هوایی این کشور از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین است.

در ادامه این گزارش آمده است که بر اساس برنامه نوسازی نیروی هوایی آلمان، برنامه ریزی شده است که ۱۵ جنگنده دیگر «یوروفایتر» خریداری شود. با این حال، تولیدکننده «ایرباس» باید در چند سال آینده آن را از نظر فنی تجهیز کند، وظیفه ای که بسیار دشوار توصیف شده است.